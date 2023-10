NordPass Premium, sconto del 56% e 3 mesi omaggio 

Cerchi un modo per poter archiviare in sicurezza i dati personali? Grazie al password manager le password vengono crittografate sul dispositivo e solo successivamente archiviate nel cloud. In questo modo, le password non possono essere visualizzate o modificate. Dunque, se sei stanco di prendere nota ogni volta che crei una password per accedere a conti, carte o semplicemente sul suo sito web, Nordpass può aiutarti a organizzare le password conservandole in modo sicuro.

NordPass è perfetto per chiunque dato che è disponibile su Windows, macOS, Linux, Android e iOS, ma offre anche estensioni del browser su Google Chrome. Non a caso, con NordPass puoi avere a portata di mano un utility manager che ti permette di generare password robuste, condividere le password con amici o colleghi in modo sicuro e scoprire se i tuoi dati sono stati violati.

Oltre a quanto già elencato, puoi avere una soluzione sicura per password, carte di credito e molto altro. Se deciderai di usufruire di questo servizio, infatti, puoi dimenticare i vecchi post-it su cui annotare i tuoi dati sensibili. Nordpass lavora al posto tuo tenendo al sicuro password, dati delle carte di credito, informazioni personali o importanti dati della tua azienda. Grazie al gestore di password NordPass avrai una vera e propria cassaforte digitale che cripta e memorizza le tue credenziali di accesso, i dati della carta di credito, genera password forti e le compila automaticamente per te.

I vantaggi di NordPass sono dunque numerosi:

Salva un numero illimitato di password e passkey

Salvataggio e compilazione automatici

Genera password complesse

Scansiona il web alla ricerca di fughe di dati

Identifica le password deboli, datate e riutilizzate.

Che aspetti? Scegli NordPass e potrai finalmente tenere al sicuro tutto i tuoi dati al sicuro. Oggi risparmi il 56% su NordPass Premium e ricevi 3 mesi omaggio, pagando solamente 1,29 € / mese anziché 2,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.