NordPass: come ottenere Premium invitando un amico

NordPass ha deciso di premiare quanti invitano altre persone ad iscriversi ai suoi servizi. Infatti, la promozione prevede di invitare i propri amici a iscriversi a NordPass con uno speciale codice di riferimento e ricevere così 1 mese di NordPass Premium gratuito per ogni amico che si iscrive al software.

Farlo è molto semplice. Basta accedere all'app dal proprio dispositivo mobile e recarsi alla scheda Invita un amico. Dopo di che, inserisci l'indirizzo email del tuo amico e seleziona Invita o invia un messaggio tu stesso.

In base a come decidi di condividere il codice di riferimento, il tuo amico riceverà un'e-mail o un messaggio con un codice speciale che potrà utilizzare per iscriversi.

Una volta che il nostro amico avrà riscattato il codice di riferimento e creato una password principale per il deposito crittografato, riceveremo entrambi 1 mese di NordPass Premium gratuitamente.

Vediamo quali sono i vantaggi di adoperare i servizi NordPass Premium.

NordPass Premium vantaggi

Vediamo quali sono i principali vantaggi di adoperare NordPass Premium:

Monitora la sicurezza della password Rileva i punti deboli nelle tue password e scopri se qualcuno di essi è apparso in una fuga di dati. Agisci per migliorare la sicurezza della tua password e salvaguardare i tuoi account online preferiti. Passa da un dispositivo all'altro Accedi in modo sicuro alla tua password e ad altri dati sensibili nel tuo deposito crittografato NordPass su un massimo di 6 dispositivi, anche quando sei offline. Condividi gli elementi in modo sicuro Dimentica la condivisione di dati sensibili su canali non protetti Invia password e altre informazioni sensibili ad altri utenti NordPass in tutta sicurezza

Quanti amici è possibile invitare?

Puoi invitare tutti gli amici che vuoi a unirsi al software. Tuttavia, tieni presente che il referrer è limitato a 3 abbonamenti gratuiti

Cosa si ottiene quando il nostro amico si iscrive

Quando il tuo amico si iscrive tramite il tuo invito, riceverai automaticamente un abbonamento Premium di 1 mese gratuito.

NordPass Premium include funzionalità di sicurezza avanzate come Password Health e Data Breach Scanner. Con un abbonamento NordPass Premium, puoi anche accedere alle tue password e ad altri dati sensibili su un massimo di 6 dispositivi ovunque tu sia, anche quando sei offline.

Si otterrà il piano Premium non appena il tuo amico utilizza il codice di riferimento per creare un account e crea un account principale per il caveau NordPass.

Occorre sempre ricordarsi che, se il nostro amico non completa questi passaggi, non si avrà diritto a un piano gratuito Premium.