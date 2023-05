NordVPN: 4 modi FURBI per usare questa VPN

Questo è il momento giusto per attivare NordVPN al 63% di sconto con 3 mesi aggiuntivi gratis. Un’ottima occasione di risparmio che ti permette di aggiudicarti una delle migliori VPN sul mercato per funzionalità ed efficienza. Il vantaggio è che la sua applicazione ufficiale è letteralmente universale. Compatibile con tutti i sistemi operativi, la puoi installare su qualsiasi dispositivo in tuo possesso senza problemi né difficoltà.

Massima sicurezza quindi quando navighi online e svolgi le tue attività, anche personali. Il tunnel crittografato incanala la tua connessione dati affinché ogni informazione inviata e ricevuta diventi illeggibile a terzi. In questo modo niente e nessuno potrà mai risalire a te e alla tua identità digitale. Ovviamente, NordVPN non è solo questo. Esistono infatti 4 modi furbi che non tutti conoscono per sfruttare e usare al meglio questa VPN.

Scopriamoli insieme, ma prima installa la sua applicazione su tutti i tuoi dispositivi. Pensa, con una sola licenza (o abbonamento) hai la possibilità di attivarla su ben 6 device contemporaneamente. In questo modo hai il massimo della protezione e puoi anche condividerla con la tua famiglia o con i tuoi amici. Niente male vero?

NordVPN: 4 modi furbi per rendere questa VPN speciale

Attiva subito NordVPN, oggi al 63% di sconto con 3 mesi extra in omaggio. Grazie alla sua Politica No-Log nessuna informazione appartenente a te viene registrata dal provider né fornita a terzi, compresi ISP o Enti Governativi. Un’ottima garanzia in più sull’attenzione alla privacy di questa azienda. Ora però vediamo 4 modi furbi per rendere questa VPN ancora più speciale:

cambia posizione virtuale per risparmiare sui tuoi acquisti o in base ai contenuti che vuoi vedere su web e piattaforme streaming, in questo modo potrai sfruttare i tuoi abbonamenti italiani anche dall’estero oppure accedere a contenuti altrimenti censurati; sfrutta un Indirizzo IP Italiano Dedicato con Server a Milano o Roma per evitare black list e CAPTCHA quando accedi a conti online, account di pagamento e altri servizi; attiva Threat Protection per avere in funzione un anti-malware, un anti-tracker e un ad-blocker sul tuo dispositivo; attiva la connessione automatica ai server con larghezza di banda illimitata che offrono maggiore velocità e fluidità in download per ottimizzare streaming e gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.