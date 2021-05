NordVPN: 68% di sconto per abbonamento biennale

Gli utenti che cercano un’ottima soluzione per navigare su Internet in totale sicurezza, nascondendo il vero indirizzo IP, non devono lasciarsi sfuggire l’offerta di NordVPN. Fino al 13 maggio è infatti possibile sottoscrivere l’abbonamento biennale, pagando solo 2,97 euro/mese, una cifra estremamente bassa viste le funzionalità avanzate e la protezione garantita per sei dispositivi in contemporanea.

NordVPN: sconto del 68% per due anni

NordVPN è sicuramente la Virtual Private Network più popolare tra quelle sul mercato. È infatti utilizzata da oltre 14 milioni di utenti in tutto il mondo e ha ricevuto molte recensioni positive. L’azienda possiede attualmente 5.473 server in 59 paesi. È possibile sfruttare il server consigliato in maniera automatica (Quick Connect) o effettuare una scelta manuale in base alle proprie esigenze.

Approfitta dell’offerta su NordVPN: ottieni il 68% di sconto cliccando qui!

Oltre a quelli standard, NordVPN offre “server specializzati” per aggirare le restrizioni geografiche (utile ad esempio per accedere al catalogo USA di Netflix), il traffico P2P, eludere la censura, accedere alla rete Tor e ottenere un livello aggiuntivo di sicurezza.



NordVPN usa ovviamente la crittografia AES a 256 bit e diversi protocolli: OpenVPN, IKEv2/IPSec, WireGuard e NordLynx. Quest’ultimo è basato su WireGuard, ma garantisce maggiori prestazioni. La VPN non tiene traccia della navigazione (politica no-log) e offre diverse funzionalità avanzate.

Kill Switch interrompe l’accesso ad Internet, se la VPN perde la connessione, evitando di esporre il vero indirizzo IP. Split Tunneling permette di scegliere quale traffico deve essere escluso dal tunnel (ad esempio la navigazione tramite browser, mentre le app di streaming accedono ai server specializzati). Double VPN consente invece di sfruttare una doppia cifratura attraverso due server concatenati.

NordVPN funziona con Windows, macOS, Linux, Android, iOS/iPadOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick/Fire, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a sei dispositivi in contemporanea.

Fino al 13 maggio è possibile sottoscrivere l’abbonamento biennale al prezzo di 2,97 euro/mese (sconto del 68%). Il pagamento può essere effettuato con le principali carte di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e tre criptovalute (Bitcoin, Ethereum e Ripple). In Ogni caso è prevista la garanzia soddisfatti e rimborsati per 30 giorni.

