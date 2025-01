NordVPN: 72% di sconto sul piano VPN di 2 anni con la nuova offerta

Con l’inizio del 2025, NordVPN ha lanciato una nuova offerta sui piani VPN di due anni, proponendo fino al 72% di sconto ai nuovi iscritti. Grazie alla promozione in corso, i prezzi del servizio partono così da 3,39 euro al mese per 24 mesi anziché 11,59 euro.

L’attivazione di NordVPN permette di accedere a un Internet più privato e sicuro, bloccare i siti web pericolosi e la pubblicità, nonché scegliere tra più di 7.000 server dislocati in 118 Paesi in tutto il mondo. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre fare affidamento sulla garanzia di rimborso di 30 giorni.

I punti di forza di NordVPN

Con NordVPN gli utenti ottengono un livello di protezione online superiore rispetto a chi naviga in Internet senza una connessione VPN. Tra gli elementi più importanti si annoverano l’utilizzo di una crittografia di nuova generazione, la funzionalità split tunneling per scegliere di volta in volta quali applicazioni necessitano di una protezione VPN, l’opzione Kill Switch per una protezione immediata dei dati in caso di interruzione momentanea della connessione, più l’adozione di server Double VPN che aggiungono un ulteriore livello di crittografia.

L’altro fiore all’occhiello è Threat Protection Pro, funzionalità proprietaria di NordVPN che blocca gli attacchi phishing, i malware, il tracciamento dei dati personali quando si naviga online e la pubblicità aggressiva dei siti web. Tale feature è disponibile nei piani Plus e Ultimate, disponibili rispettivamente al prezzo scontato di 4,39 euro e 6,89 euro al mese per 24 mesi.

Un’ulteriore caratteristica distintiva è Meshnet, opzione proprietaria di NordVPN che consente di lavorare, giocare e condividere file con altri dispositivi in tutta sicurezza. Meshnet è incluso gratuitamente in tutti i piani.

Tornando all’offerta in corso, attivando uno dei piani di due anni di NordVPN è possibile beneficiare di uno sconto fino al 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese scegliendo il piano Base.