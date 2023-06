NordVPN: accesso veloce ovunque, svelata l'impostazione segreta

Navigare online ogni tanto diventa una vera e propria impresa, soprattutto ora che è arrivata l’estate nelle zone dove si concentra un importante numero di persone connesse. Ovunque tu sia assicurati una connessione veloce e prestante grazie a NordVPN, oggi in offerta a un prezzo speciale.

Installando la sua app multidispositivo sui tuoi device ti assicuri una corsia preferenziale per accessi rapidi e stabili, senza disconnessioni. Il vantaggio deriva dal fatto che tutti i suoi server offrono una larghezza di banda illimitata. Tuttavia non sempre tutti forniscono le stesse prestazioni elevate. Come puoi garantirti il meglio senza sforzi?

Semplice, delega a NordVPN l’onere di collegarti al server più performante. In questo modo, non solo sarai connesso al server che in quel momento offre le migliori prestazioni, ma ti proporrà quello più adatto anche a ciò che stai facendo. Ad esempio, se stai guardando un evento live in streaming ti connetterà a un server che si sta comportando bene offrendo un flusso dati senza buffering.

NordVPN: non sperare in una buona connessione, ma ottienila

Grazie a NordVPN non devi sperare che ci sia una buona connessione, ma la ottieni grazie ai suoi sistemi all’avanguardia che forniscono anche tanta sicurezza per la tua privacy. Pensa, potrai dimezzare i tempi di caricamento delle pagine web mettendola in funzione con attivo il suo potente ad-blocker che nasconde pubblicità, banner e pop up. Questa funzionalità agisce sia durante la navigazione online che in app.

Inoltre, i tuoi dispositivi non subiranno rallentamenti di sorta perché completamente protetti da un anti-malware integrato che blocca qualsiasi attacco malevolo proveniente dal web. Perciò la sicurezza con questa VPN va di pari passo all’ottimizzazione, assicurandoti così una connessione dati sempre prestante e mai sotto tono. Cosa stai aspettando? Approfittane ora grazie al prezzo molto vantaggioso.