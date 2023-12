NordVPN aggiunge Threat Protection la nuova funzione anti-malware

NordVPN è una delle migliori VPN su cui puntare. Uno dei punti di forza del servizio, oltre alla possibilità di geolocalizzare l’indirizzo IP in un altro Paese grazie al network di oltre 5 mila server diffusi in tutto il mondo, è rappresentato dal livello aggiuntivo di sicurezza che la VPN garantisce durante la navigazione.

Attivando NordVPN, infatti, è possibile sfruttare il servizio Threat Protection che, come un vero e proprio antivirus, è in grado di proteggere il dispositivo dell’utente. Il sistema garantisce, infatti, una protezione multi-livello, individuando e bloccando siti pericolosi e tracker web, analizzando i file scaricati alla ricerca di malware e rilevando le vulnerabilità del sistema.

Threat Protection è incluso in NordVPN senza costi aggiuntivi. Con l’offerta di Natale, la VPN ora costa meno e bastano 3,79 euro al mese per usare il servizio, con la possibilità di aggiungere 2 euro al mese per ottenere anche il password manager e 1 TB in cloud. La promozione è accessibile dal sito di NordVPN ed è vincolata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra, per un abbonamento da 27 mesi a prezzo bloccato.

Cosa fa Threat Protection di NordVPN

Grazie a Threat Protection, chi utilizza NordVPN ha a sua disposizione uno strumento di protezione extra. Il servizio, integrato nella VPN, infatti, include:

la protezione contro siti web pericolosi e tracker web

l’analisi dei file scaricati per individuare e bloccare i malware prima che questi si attivino

il rilevamento delle vulnerabilità del sistema e delle app per individuare i possibili rischi per l’utente

Le funzionalità di Threat Protection sono incluse con NordVPN e non comportano costi aggiuntivi.

NordVPN ora costa meno con l’offerta di Natale

Grazie all’offerta di Natale è possibile attivare NordVPN con un prezzo scontato. La promozione è la seguente:

il costo è ridotto a 3,79 euro al mese

con 2 euro in più al mese è possibile ottenere il Password Manager e 1 TB in cloud

L’offerta è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra. I dettagli sono disponibili di seguito.

La promozione di NordVPN prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare anche in 3 rate con PayPal, oltre a una garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.