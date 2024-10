NordVPN anticipa i tempi: con la promo Black Friday ora costa meno di 3 €/mese

È già Black Friday per NordVPN. Il servizio, oramai vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN, è protagonista di una nuova promo che abbatte il prezzo da sostenere per l’utilizzo con uno sconto del 74% rispetto al costo standard, ottenibile scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di abbonamento.

Grazie all’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 2,99 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, è possibile sfruttare un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati” e ottenere un rimborso integrale dell’importo speso. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN: con la promo Black Friday è la VPN da scegliere

Con NordVPN è possibile utilizzare una VPN ricca di funzionalità, sicura e conveniente. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

una connessione protetta dalla crittografia del traffico dati e una politica no log per garantire all'utente la possibilità di utilizzare la rete nel rispetto della propria privacy

un network di server che copre oltre 100 Paesi, in modo da poter ottenere facilmente l'indirizzo IP di un altro Paese andando così ad evitare censure e blocchi geografici online

la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi, anche in contemporanea

una connessione che avviene sempre senza limiti di banda e di traffico dati

Grazie all’offerta del Black Friday, NordVPN è ora disponibile con un costo di 2,99 euro al mese, scegliendo l’abbonamento di 27 mesi con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’offerta prevede la fatturazione anticipata ma è possibile pagare in 3 rate con PayPal. Per i dettagli completi sulla promo e per attivare NordVPN con uno sconto del 74% è possibile premere sul box qui di sotto.