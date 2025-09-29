 NordVPN ascolta i suoi clienti: le funzionalità Meshnet rimarranno attive
NordVPN ha deciso di ascoltare i suoi clienti e mantenere le funzionalità Meshnet attive, contrariamente a quanto si stava pensando di fare.
NordVPN - Unsplash

NordVPN, con un comunicato stampa pubblicato oggi, ha confermato che le funzionalità Meshnet rimarranno attive. L’azienda ha quindi deciso di ascoltare le richieste dei suoi clienti che non volevano perdere tale comodità molto utilizzata. Una decisione che sicuramente rende onore a questa società che da anni offre una VPN completa sotto ogni punto di vista.

Infatti, stando a quanto specificato da NordVPN, Meshnet è un progetto che comporta diverse sfide e difficoltà. Infatti, non è semplice giustificarlo dal punto di vista economico. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dall’azienda, rappresenta un valore aggiunto per la community che può creare reti private, condividere file in sicurezza e giocare online con amici.

Ecco l’aggiornamento: vi abbiamo ascoltato. Meshnet non andrà da nessuna parte.

Sì, mantenerlo comporta ancora delle sfide e non è semplice giustificarlo sul piano finanziario, ma il suo valore va oltre i numeri. Meshnet è nato come esperimento per offrire qualcosa di nuovo alla comunità, e ci siamo resi conto che merita di continuare a crescere insieme a voi“, ha spiegato l’azienda.

NordVPN non abbandonerà il progetto Meshnet

È ufficiale! NordVPN non abbandonerà il progetto Meshnet. Questo significa che le sue funzionalità rimarranno attive e supportate. Inoltre, il team di sviluppo continuerà a lavorare per ridurre gli attriti e migliorare l’esperienza. L’azienda promette che esplorerà più possibilità che possano renderlo più accessibile e interessante per un pubblico più ampio.

Rilasceremo pubblicamente il codice di Meshnet affinché chiunque voglia esaminarlo, contribuire o persino svilupparlo ulteriormente, possa farlo“, si legge nel comunicato stampa ufficiale. “Siamo convinti che ciò non solo favorirà la crescita di Meshnet, ma rafforzerà anche la comunità che ne ha permesso la sopravvivenza“.

NordVPN è una VPN completa che offre navigazione online criptata, funzionalità Meshnet e un sistema di sicurezza full optional per tutti. A un prezzo decisamente interessante, oltre alla VPN che funziona benissimo, integra anche Threat Protection che include un anti-malware, un anti-tracker e un ad-blocker.

Fonte: NordVPN

Pubblicato il 29 set 2025

