NordVPN Back to School: approfitta subito del -68% di SCONTO

Attiva ora NordVPN Back to School! Per te uno sconto del 68% e 3 mesi extra gratis. Niente male vero? Ma devi essere veloce per riuscire ad approfittare di questa incredibile e conveniente offerta dedicata alla tua sicurezza e privacy. Un’occasione unica che puoi sfruttare su 6 dispositivi contemporaneamente e così mettere al sicuro te, la tua famiglia e i tuoi amici.

Infatti, il tuo abbonamento può essere condiviso con chi vuoi senza alcun problema, solo entro il limite di dispositivi consentito. L’applicazione è compatibile con tutti i sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS, iPadOS, Smart TV, Console, Router e tanto altro ancora. Perciò hai la certezza che la tua connessione resterà anonima ovunque.

In pratica, collegandoti a uno dei server disponibili con NordVPN, ottieni un tunnel crittografato nel quale puoi navigare senza che niente o nessuno possa risalire alla tua identità digitale. Questo grazie alla Crittografia AES 256 bit di livello militare, in grado di rendere al 100% anonime tutte le informazioni sia in entrata che in uscita. Ma questa VPN ha molto di più da offrire.

NordVPN e l’Indirizzo IP Dedicato

Installando NordVPN sui tuoi dispositivi al 68% di sconto, grazie alla promo Back to School, ottieni anche 3 mesi extra gratis. Inoltre, hai la possibilità di ottenere anche un Indirizzo IP Dedicato Italiano con server posizionati a Roma o Milano. Una funzionalità molto utile quando hai la necessità di utilizzare servizi che, altrimenti, ti chiederebbero ogni volta di verificare se non sei un “robot”.

La possibilità di cambiare posizione virtuale garantisce anche un ulteriore vantaggio durante la tua connessione online. Prima di tutto ti permette di mantenere l’anonimato e in secondo luogo garantisce una navigazione senza limiti né censure. Anche se all’estero, ad esempio, potrai connetterti senza problemi o restrizioni alle tue piattaforme di streaming aggirando i blocchi regionali in modo efficace.

Threat Protection: la funzionalità che è sinonimo di sicurezza

Con NordVPN attiva hai anche una funzionalità in più, indipendente dal fatto che sia connesso oppure no a uno dei suoi 5700 server VPN posizionati in 60 Paesi di tutto io mondo. Threat Protection include 3 funzioni di sicurezza approfondita e ottimizzazione speciale che rendono ancora più piacevole navigare online:

anti-malware che blocca qualsiasi attacco malware, hacker o cybercriminali analizzando tutti i file in download e i siti web che vuoi aprire per segnalarti possibili pericoli; anti-tracker che ferma qualsiasi attività di monitoraggio nei tuoi confronti da parte di attori malevoli o aziende del web; ad-blocker che nasconde annunci pubblicitari, banner e pop-up di pagine internet e app gratuite con pubblicità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.