NordVPN Back to School: la nuova OFFERTA sta spopolando

Sul web c’è un’offerta dedicata a privacy e sicurezza che sta letteralmente spopolando. Stiamo parlando di NordVPN Back to School, la promozione di una delle migliori VPN sul mercato che ora è super scontata. Abbonati al 68% di sconto scegliendo il Piano Completo. Riceverai subito 3 mesi extra gratis e prezzo bloccato per 2 anni. I regali però non sono finiti qui.

Infatti, grazie a questa iniziativa, otterrai anche NordPass. Si tratta di un Password Manager di ultima generazione che ha la funzione di generare, gestire e proteggere le tue password private. La sua app multidispositivo archivia e compila automaticamente tutte le tue credenziali, mettendo al sicuro anche carte di credito e altri dati sensibili che non possono essere violati.

Inoltre, in regalo avrai anche NordLocker. Si tratta di uno spazio cloud da 1TB utile ad archiviare, gestire e memorizzare file, documenti, contenuti multimediali, backup e materiale sensibile. Grazie alla conoscenza zero e alla crittografia di livello superiore niente e nessuno può accedervi se non tu e gli utenti autorizzati con i quali condividerai alcuni contenuti se necessario.

NordVPN: la VPN completa al 68% di sconto

Attiva subito NordVPN su tutti i tuoi dispositivi al 68% di sconto per 2 anni. In regalo per te 3 mesi extra gratis. Grazie a questa VPN hai tutto il necessario e oltre per proteggere al massimo la tua privacy e la tua identità digitale. Nonostante rientri nella categoria delle VPN, questa va ben oltre alle funzionalità standard che ti aspetteresti da una soluzione di questo tipo. Cosa intendiamo?

Prima di tutto offre un tunnel crittografato con crittografia AES 256 bit che rende anonime tutte le informazioni in entrata e in uscita. Inoltre, non solo i suoi server forniscono un Indirizzo IP differente da quello reale, ma ti dà anche la possibilità di ottenere un Indirizzo IP Dedicato Italiano con server a Milano o Roma. Aggiungi poi Threat Protection che integra:

anti-malware in grado di bloccare qualsiasi minaccia reale o presunta;

in grado di bloccare qualsiasi minaccia reale o presunta; anti-tracker in grado di fermare attività di monitoraggio sul web;

in grado di fermare attività di monitoraggio sul web; ad-blocker in grado di nascondere pubblicità, banner e pop-up.

Infine, i 5700 server di NordVPN sono tutti aggiornati per assicurarti una connessione dati senza censure né blocchi regionali e una larghezza di banda illimitata per maggiore velocità, stabilità e uno streaming senza buffering.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.