NordVPN batte ogni confronto: scopri i suoi punti di forza

Il web è diventato impraticabile senza una buona e affidabile protezione online. Infatti, la sicurezza passa avanti a tutto, prima lo capisci e meglio starai. Ecco perché sono tanti gli utenti che stanno seriamente valutando la possibilità di installare sui propri dispositivi una VPN. Tra le tante disponibili NordVPN batte ogni confronto.

Le sue funzionalità e i vantaggi che offre sono tra i migliori sul mercato, senza ombra di dubbio. Partendo dalle funzionalità, ThreatProtection è quella che la distingue da tutte le altre. Se i provider classici offrono un tunnel crittografato per rendere anonima la tua navigazione, questa VPN aggiunge anche una potente arma di difesa.

Non solo i tuoi dati saranno inaccessibili, ma anche se non sei connesso ai suoi server sarai al sicuro da hacker, malware e tracker. Inoltre, ThreatProtection blocca anche gli annunci pubblicitari rendendo la tua connessione piacevole e concentrata solo sui contenuti che vuoi vedere e non sui fastidiosi banner e pop-up.

NordVPN è la scelta migliore che puoi fare

Scegliere questo provider significa affidarsi ai migliori esperti in campo di cybersicurezza informatica. Continuando ora con i vantaggi, quasi tutte le VPN offrono server che forniscono una larghezza di banda illimitata in grado di ottimizzare navigazione, streaming e gaming. Tuttavia, solo NordVPN ha dimostrato di raggiungere una velocità di connessione oltre i 6730 Mbps.

Inoltre, grazie alla possibilità di cambiare posizione virtuale sarai libero di scegliere la località che vuoi. Nondimeno, puoi affidarti alla sua esperienza lasciando che sia lei a scegliere il server più adatto a ciò che stai facendo. In questo modo sarai sicuro di fruire della rete con sicurezza e qualità al miglior livello possibile.

Approfitta ora della fantastica offerta di inizio anno. Acquista subito NordVPN al 59% di sconto. Potrai provare i suoi servizi per 30 giorni grazie all’iniziativa “Soddisfatti o Rimborsati“. Inoltre, sappi che avendo rinnovato la sua Politica No-Log i tuoi dati personali sono al sicuro anche da questa VPN stessa perché non registra nulla.

