NordVPN: scopri come ottenere il miglior prezzo

Navigare online, vedere un contenuto streaming, giocare connessi con gli amici, acquistare tramite e-commerce, consultare il proprio conto corrente sono tutte operazioni all’apparenza innocua. Tuttavia, pochi sanno quanto il web sia meschino e nasconda pericoli invisibili che ci attaccano a nostra insaputa. NordVPN è la soluzione alla tua sicurezza informatica.

Sempre e ovunque questa VPN è in grado di bloccare qualsiasi minaccia sul nascere, prima che possa provocare danni. Per ottenerla al miglior prezzo devi approfittare delle sue offerte speciali in diversi momenti dell’anno. Ora la attivi al 59% di sconto grazie alla promozione d’inizio anno. Sicuramente un’ottima occasione per proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente.

Infatti, spesso si dà per scontato, ma non sono solo malware, trojan o comuni virus a essere pericolosi in internet. Al contrario, la nostra navigazione online è messa in seria difficoltà a causa di minacce invisibili e all’apparenza innocue. Magari visitiamo un sito senza sapere che un software o dei tracker ci stanno registrando per inviare a Google, Apple, TikTok, Facebook o cybercriminali i nostri dati.

Cronologia di navigazione, preferenze, click e molto altro diventano fondamentali per questi colossi e per i criminali del web. Il loro obiettivo è quello di profilarci il più possibile per proporci annunci pubblicitari, contenuti e truffe il più vicino possibile ai nostri gusti. Grazie a NordVPN questo non succederà più perché navigheremo in un tunnel crittografato impenetrabile. La nostra privacy sarà al sicuro.

NordVPN: la suite di sicurezza più completa e smart che ci sia

Effettivamente, NordVPN è la suite di sicurezza tra le più complete e smart oggi disponibili. Il vantaggio di scegliere questo provider è evidente dai risultati che tutti gli utenti hanno quando installano la sua app sui propri dispositivi. Infatti, oltre alla sicurezza si ottiene anche un’ottimizzazione speciale della propria connessione.

Collegandosi ai suoi server, posizionati in diversi Paesi del mondo, questa VPN garantisce una navigazione senza limiti né censure. Inoltre, la larghezza di banda illimitata che offrono inevitabilmente migliora la connessione rendendola più stabile e veloce. Ne beneficerai anche con uno streaming senza buffering e un gaming preciso e senza bug.

Approfitta subito dell’offerta d’inizio d’anno. Attiva NordVPN al 59% di sconto. Grazie a questa promozione potrai proteggere e ottimizzare fino a 7 dispositivi simultaneamente per una connessione senza limiti, sicura, ottimizzata e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.