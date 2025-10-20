NordVPN è disponibile al miglior prezzo di sempre con lo Sconto Black Friday

Con lo Sconto Black Friday, che arriva con diverse settimane di anticipo rispetto al tradizionale periodo di sconti, è ora possibile accedere a NordVPN al miglior prezzo di sempre.
La popolare VPN, infatti, è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Queste condizioni sono ottenibili andando a inserire il codice sconto BLAZE1MO al momento del check-out.
Per acceder subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.
NordVPN: è il momento giusto per attivare la VPN
Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata che si caratterizza per:
- la possibilità di criptare il traffico dati in modo da poter accedere a Internet in sicurezza anche quando si usa una connessione non privata
- una politica no log che assicura l’assenza di un sistema di tracciamento dei dati di utilizzo dell’utente
- un network di migliaia di server VPN che permette di spostare il proprio IP in un altro Paese andando a evitare blocchi geografici e censure online
- la possibilità di accedere alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea
Si tratta, quindi, di un servizio completo e senza punti deboli, ideale per chi ha bisogno della migliore VPN da attivare oggi.
Grazie alla promozione Sconto Black Friday è possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese. L’offerta riguarda il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi ed è ottenibile con l’inserimento del codice BLAZE1MO.
Con 90 centesimi in più è possibile accedere alla versione Plus che include il blocco della pubblicità e dei tracker, il password manager e altro ancora. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.