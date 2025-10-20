 NordVPN è disponibile al miglior prezzo di sempre con lo Sconto Black Friday
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

NordVPN è disponibile al miglior prezzo di sempre con lo Sconto Black Friday

Con la promo Sconto Black Friday è possibile attivare NordVPN con il miglior prezzo di sempre scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi.
NordVPN è disponibile al miglior prezzo di sempre con lo Sconto Black Friday
Sicurezza VPN
Con la promo Sconto Black Friday è possibile attivare NordVPN con il miglior prezzo di sempre scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi.

Con lo Sconto Black Friday, che arriva con diverse settimane di anticipo rispetto al tradizionale periodo di sconti, è ora possibile accedere a NordVPN al miglior prezzo di sempre.

La popolare VPN, infatti, è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Queste condizioni sono ottenibili andando a inserire il codice sconto BLAZE1MO al momento del check-out.

Per acceder subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui NordVPN

nordvpn

NordVPN: è il momento giusto per attivare la VPN

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata che si caratterizza per:

  • la possibilità di criptare il traffico dati in modo da poter accedere a Internet in sicurezza anche quando si usa una connessione non privata
  • una politica no log che assicura l’assenza di un sistema di tracciamento dei dati di utilizzo dell’utente
  • un network  di migliaia di server VPN che permette di spostare il proprio IP in un altro Paese andando a evitare blocchi geografici e censure online
  • la possibilità di accedere alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea

Si tratta, quindi, di un servizio completo e senza punti deboli, ideale per chi ha bisogno della migliore VPN da attivare oggi.

Grazie alla promozione Sconto Black Friday è possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese. L’offerta riguarda il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi ed è ottenibile con l’inserimento del codice BLAZE1MO.

Con 90 centesimi in più è possibile accedere alla versione Plus che include il blocco della pubblicità e dei tracker, il password manager e altro ancora. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.  Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Attacco ClickFix tramite video su TikTok

Attacco ClickFix tramite video su TikTok
Xubuntu violato: nel mirino dell'attacco chi fugge da Windows 10

Xubuntu violato: nel mirino dell'attacco chi fugge da Windows 10
La sicurezza online a 90 secondi da te con l'offerta di ExpressVPN

La sicurezza online a 90 secondi da te con l'offerta di ExpressVPN
Vulnerabilità SecureBoot nei notebook di Framework

Vulnerabilità SecureBoot nei notebook di Framework
Attacco ClickFix tramite video su TikTok

Attacco ClickFix tramite video su TikTok
Xubuntu violato: nel mirino dell'attacco chi fugge da Windows 10

Xubuntu violato: nel mirino dell'attacco chi fugge da Windows 10
La sicurezza online a 90 secondi da te con l'offerta di ExpressVPN

La sicurezza online a 90 secondi da te con l'offerta di ExpressVPN
Vulnerabilità SecureBoot nei notebook di Framework

Vulnerabilità SecureBoot nei notebook di Framework
Davide Raia
Pubblicato il
20 ott 2025
Link copiato negli appunti