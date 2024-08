NordVPN è in offerta a 3,09 €/mese: ecco perché è la migliore VPN oggi

È il momento giusto per attivare una nuova VPN senza limiti. La nuova offerta di NordVPN, infatti, consente a tutti i nuovi utenti la possibilità di accedere alla migliore VPN sul mercato con un prezzo scontato e con la possibilità di ottenere 6 mesi gratis da regalare a un amico.

Grazie all’offerta in corso, legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra, NordVPN è ora attivabile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese, con la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

NordVPN: è la VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN senza limiti, con le seguenti caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia

politica no log

network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo con possibilità di ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese per aggirare i blocchi geografici online

sparsi in tutto il mondo con possibilità di ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese per aggirare i blocchi geografici online connessione sempre senza limiti di banda e di traffico dati

possibilità di accesso alla VPN da 10 dispositivi, anche in contemporanea

Sfruttando l’offerta in corso, è possibile attivare il piano biennale di NordVPN con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese e con la possibilità di ottenere 3 mesi extra (in totale, quindi, la VPN sarà utilizzabile per 27 mesi) e 30 giorni di garanzia di rimborso. Ci sono anche 6 mesi da regalare a un amico.

NordVPN è disponibile anche con le versioni Plus, da 3,99 euro al mese, e Ultimate, da 6,49 euro al mese, sempre scegliendo il piano due anni con 30 giorni di garanzia di rimborso. Queste versioni aggiungono il password manager, il sistema anti-malware e, scegliendo il piano Ultimate, anche 1 TB in cloud.

Per accedere alle offerte di NordVPN è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto e scegliere il piano da attivare.