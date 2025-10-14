NordVPN è in offerta a meno di 3 €/mese con la promo di ottobre 2025

Con la promozione di ottobre 2025 c’è oggi l’occasione giusta per attivare NordVPN e assicurarsi la possibilità di sfruttare la migliore VPN sul mercato con condizioni davvero ottime.

Scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (bisogna inserire il codice sconto BLAZE1MO al momento dell’attivazione) è possibile ridurre il costo della VPN fino a 2,98 euro al mese.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti, la promozione prevede 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta di NordVPN

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

un accesso a Internet con la protezione della crittografia , in modo da rendere sicura anche una connessione non privata

, in modo da rendere sicura anche una connessione non privata una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento e di raccolta dei dati di utilizzo da parte dell’utente

che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento e di raccolta dei dati di utilizzo da parte dell’utente un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per scegliere un server VPN situato in un altro Paese e aggirare blocchi geografici online durante la connessione

sparsi in tutto il mondo per scegliere un server VPN situato in un altro Paese e aggirare blocchi geografici online durante la connessione l’uso della VPN da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limitazioni di banda e sfruttando le varie app ufficiali messe a disposizione da NordVPN

La VPN è, quindi, completa e ricca di vantaggi e può rappresentare la soluzione giusta per chi ha bisogno di una connessione protetta e senza blocchi geografici e censure. La nuova offerta in corso la rendere ancora più vantaggiosa.

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, utilizzando il codice BLAZE1MO. Per sfruttare subito la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.