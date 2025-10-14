 NordVPN è in offerta a meno di 3 €/mese con la promo di ottobre 2025
Con la promozione di ottobre 2025 è ora possibile accedere a NordVPN sfruttando uno sconto netto e riducendo il prezzo a meno di 3 euro al mese.
Sicurezza VPN
Con la promozione di ottobre 2025 c’è oggi l’occasione giusta per attivare NordVPN e assicurarsi la possibilità di sfruttare la migliore VPN sul mercato con condizioni davvero ottime.

Scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (bisogna inserire il codice sconto BLAZE1MO al momento dell’attivazione) è possibile ridurre il costo della VPN fino a 2,98 euro al mese.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti, la promozione prevede 30 giorni di garanzia di rimborso.

NordVPN

L’offerta di NordVPN

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • un accesso a Internet con la protezione della crittografia, in modo da rendere sicura anche una connessione non privata
  • una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento e di raccolta dei dati di utilizzo da parte dell’utente
  • un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per scegliere un server VPN situato in un altro Paese e aggirare blocchi geografici online durante la connessione
  • l’uso della VPN da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limitazioni di banda e sfruttando le varie app ufficiali messe a disposizione da NordVPN

La VPN è, quindi, completa e ricca di vantaggi e può rappresentare la soluzione giusta per chi ha bisogno di una connessione protetta e senza blocchi geografici e censure. La nuova offerta in corso la rendere ancora più vantaggiosa.

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, utilizzando il codice BLAZE1MO. Per sfruttare subito la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ott 2025

Davide Raia
Pubblicato il
14 ott 2025
