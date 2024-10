NordVPN festeggia il mese della cybersecurity con il 71% di sconto

In tutta Europa ottobre è il mese della cybersecurity, con importanti campagne in tutti i Paesi Ue sulla prevenzione e il rilevamento degli attacchi informatici. Per l’occasione, NordVPN – punto di riferimento nel settore VPN – ha rilanciato la promozione sui piani di due anni, in sconto fino al 71% con prezzi a partire da 3,59 euro al mese.

Connessione VPN più veloce rispetto alla concorrenza, funzionalità di sicurezza avanzate e garanzia di rimborso di 30 giorni qualora il servizio non dovesse soddisfare le aspettative iniziali: questi i punti di forza di NordVPN, ritenuta dagli addetti ai lavori una delle migliori VPN oggi disponibili.

NordVPN: i piani di due anni in sconto fino al 71%

I tre piani di NordVPN sono Base, Plus e Ultimate. Tutti e tre condividono il servizio di VPN veloce, che consente di guardare nel migliore dei modi film, serie TV e grandi eventi sportivi in diretta streaming.

Per beneficiare anche delle funzionalità di sicurezza extra, occorre rivolgersi ai piani Plus e Ultimate. Entrambi integrano infatti Threat Protection Pro, la funzione proprietaria che blocca sia la pubblicità che i tracker web, oltre a rilevare eventuali malware presenti nei file scaricati dalla rete.

Se poi si vuole godere dell’esperienza all-inclusive di NordVPN, ecco il piano Ultimate: oltre a tutte le funzionalità degli account Base e Plus offre una protezione ulteriore da frodi e truffe informatiche grazie all’assicurazione Cyber del valore di 5.000 euro.

I piani di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 71%: il piano più economico è disponibile a partire da 3,59 euro al mese per 24 mesi, più tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.