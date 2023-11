NordVPN festeggia la settimana del Black Friday con il 65% di sconto

NordVPN, il servizio VPN di riferimento in Italia e all’estero, si unisce agli sconti della settimana del Black Friday con i suoi piani di 2 anni: fino al 65% di sconto sulla versione più completa, con prezzi a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€. Velocità e sicurezza sono i suoi principali punti di forza, oltre all’utilizzo di funzionalità esclusive e dei migliori protocolli per la connessione privata. Per aderire all’offerta di oggi occorre collegarsi a questa pagina o premere sul bottone qui sotto.

Risparmia fino al 65% sul piano di 2 anni di NordVPN con lo sconto del Black Friday

Il servizio di NordVPN è riuscito a ottenere una posizione predominante nel suo settore grazie alla velocità dei server, alla loro sicurezza granitica e alle funzionalità che di fatto la rendono la migliore scelta possibile. Tra le caratteristiche esclusive più interessanti citiamo Meshnet, la tecnologia che consente di creare una rete crittografata privata per partecipare a LAN party, lavorare e condividere file in tutta sicurezza.

Un’altra funzionalità chiave è Threat Protection, attraverso cui gli utenti vengono messi al riparo dalle minacce informatiche più comuni, come ad esempio malware, tracker web e pubblicità. In più è possibile usufruire di un IP dedicato, che aiuta a proteggere la propria privacy online e accedere alle reti con restrizioni IP. Infine, il servizio Dark Web Monitor offre avvisi immediati nell’eventualità che i propri account vengano compromessi.

L’offerta del Black Friday di NordVPN è disponibile su questa pagina, dove hai la possibilità di attivare il piano di 2 anni a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€.

