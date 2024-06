NordVPN: fino al 72% di sconto + GIGA gratis per Saily eSIM

Quest’oggi NordVPN ha lanciato una nuova offerta su tutti i piani di due anni. La promozione prevede sconti fino al 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese, e fino a 20 GB di dati eSIM per il servizio Saily.

Si tratta quindi di un’offerta che unisce la sicurezza di una delle VPN punto di riferimento del settore e il vantaggio di 20 GB di dati in più per la nuova eSIM Saily, due strumenti ideali per le prossime vacanze estive. La promo, che scade alla mezzanotte di oggi, offre inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

La nuova offerta di NordVPN

Navigazione in completo anonimato, larghezza di banda illimitata e funzionalità extra per la sicurezza: questi alcuni dei più importanti vantaggi di NordVPN, a cui si aggiunge una velocità di connessione superiore rispetto alla concorrenza. Uno dei suoi fiori all’occhiello è proprio l’opzione Threat Protection, che aggiunge funzionalità di sicurezza extra come la rilevazione di eventuali virus nei file scaricati da Internet, il blocco degli annunci pubblicitari invasivi e dei web tracker.

Saily è invece un servizio eSIM internazionale, che aiuta i viaggiatori di tutto il mondo a connettersi in modo semplice ed economico ovunque si trovino. Sono centinaia i piani disponibili in oltre 150 nazioni, ciascuno dei quali permette di non pagare i costi di roaming.

Tornando alla promozione, il quantitativo di GB di dati in regalo dipende dal piano della VPN selezionato:

Base (3,39 euro al mese per due anni): 1 GB di dati

Plus (4,39 euro al mese per due anni): 3 GB di dati

Ultimate (6,89 euro al mese per due anni): 20 GB di dati

Per beneficiare dell’offerta a tempo basta collegarsi a questa pagina di NordVPN. La promo scade alla mezzanotte di oggi.