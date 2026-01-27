NordVPN inaugura il 2026 con sconti fino al 70% sui piani di 2 anni

NordVPN ha scelto di inaugurare il nuovo anno con un’offerta da subito importante: i piani di due anni beneficiano di uno sconto fino al 70%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese per il piano Base. La promozione è rivolta ai nuovi clienti che scelgono di sottoscrivere uno dei tre piani disponibili entro l’11 febbraio.

Ecco come cambiano i prezzi:

3,39 euro al mese per 24 mesi per il piano Base (70% di sconto rispetto al prezzo di listino)

4,39 euro al mese per 24 mesi per il piano Plus (70% di sconto rispetto al prezzo di listino)

6,89 euro al mese per 24 mesi per il piano Ultimate (67% di sconto rispetto al prezzo di listino)

Una delle VPN di riferimento anche nel 2026

Da anni NordVPN rappresenta un punto di riferimento assoluto nel settore VPN. I suoi due principali punti di forza sono la connessione veloce e le funzionalità di sicurezza extra incluse in ciascun piano.

Per quanto riguarda il servizio di rete privata virtuale, questo è comune a tutti i tre piani. Di conseguenza, se si ha l’esigenza della sola VPN per aumentare la privacy personale quando si è connessi alla rete Internet, il piano Base sarà più che sufficiente per soddisfare la propria necessità.

Se invece ci si vuole assicurare una protezione aggiuntiva, il piano da puntare è quello Plus, che include lo strumento anti-malware proprietario Threat Protection Pro. Si tratta di un tool presente soltanto in NordVPN e sì, è in grado di fare la differenza: rileva i malware presenti nei file scaricati da Internet, blocca l’accesso a siti web fraudolenti e rimuove gli annunci pubblicitari in un colpo solo.

Infine, il piano Ultimate offre uno spazio di archiviazione cloud sicuro da 1 TB e una copertura assicurativa da 5.000 euro per coprire i danni causati da un furto d’identità online o da una truffa informatica.

I piani di due anni di NordVPN sono in sconto del 70% per un periodo di tempo limitato: l’offerta è disponibile tramite la pagina dedicata del sito ufficiale.