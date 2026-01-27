 NordVPN inaugura il 2026 con sconti fino al 70% sui piani di 2 anni
NordVPN inaugura il 2026 con sconti fino al 70% sui piani di 2 anni

I prezzi partono da 3,39 euro al mese per il piano Base che include la stessa VPN presente nei piani Plus e Ultimate.
NordVPN inaugura il 2026 con sconti fino al 70% sui piani di 2 anni
Sicurezza VPN
I prezzi partono da 3,39 euro al mese per il piano Base che include la stessa VPN presente nei piani Plus e Ultimate.
NordVPN ha scelto di inaugurare il nuovo anno con un’offerta da subito importante: i piani di due anni beneficiano di uno sconto fino al 70%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese per il piano Base. La promozione è rivolta ai nuovi clienti che scelgono di sottoscrivere uno dei tre piani disponibili entro l’11 febbraio.

Ecco come cambiano i prezzi:

  • 3,39 euro al mese per 24 mesi per il piano Base (70% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • 4,39 euro al mese per 24 mesi per il piano Plus (70% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • 6,89 euro al mese per 24 mesi per il piano Ultimate (67% di sconto rispetto al prezzo di listino)
nordvpn risparmia fino al 70 per cento

Una delle VPN di riferimento anche nel 2026

Da anni NordVPN rappresenta un punto di riferimento assoluto nel settore VPN. I suoi due principali punti di forza sono la connessione veloce e le funzionalità di sicurezza extra incluse in ciascun piano.

Per quanto riguarda il servizio di rete privata virtuale, questo è comune a tutti i tre piani. Di conseguenza, se si ha l’esigenza della sola VPN per aumentare la privacy personale quando si è connessi alla rete Internet, il piano Base sarà più che sufficiente per soddisfare la propria necessità.

Se invece ci si vuole assicurare una protezione aggiuntiva, il piano da puntare è quello Plus, che include lo strumento anti-malware proprietario Threat Protection Pro. Si tratta di un tool presente soltanto in NordVPN e sì, è in grado di fare la differenza: rileva i malware presenti nei file scaricati da Internet, blocca l’accesso a siti web fraudolenti e rimuove gli annunci pubblicitari in un colpo solo.

Infine, il piano Ultimate offre uno spazio di archiviazione cloud sicuro da 1 TB e una copertura assicurativa da 5.000 euro per coprire i danni causati da un furto d’identità online o da una truffa informatica.

I piani di due anni di NordVPN sono in sconto del 70% per un periodo di tempo limitato: l’offerta è disponibile tramite la pagina dedicata del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 gen 2026

Federico Pisanu
Pubblicato il
27 gen 2026
