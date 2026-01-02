 NordVPN inizia il 2026 con una super promo: è la VPN da scegliere oggi
NordVPN inizia il 2026 con una super promo: è la VPN da scegliere oggi

NordVPN è la VPN da scegliere oggi: con la promo di inizio 2026, infatti, il prezzo crolla ed è una vera occasione da cogliere al volo.
Il 2026 è iniziato con una super promo dedicata a NordVPN. Per tutti i nuovi utenti alla ricerca di una VPN completa e illimitata, infatti, il servizio viene ora proposto con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale e inserendo, al momento dell’attivazione, il codice BLAZE1MO. In questo modo è possibile accedere alla VPN per 28 mesi. Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di ottenere 30 giorni di garanzia di rimborso.

La promo di NordVPN: è la VPN da scegliere

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN ricca di vantaggi. Ecco tutte le caratteristiche del servizio:

  • crittografia del traffico dati durante l’uso della VPN in modo da accedere a Internet in sicurezza anche quando si naviga da una rete non privata
  • una politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività dell’utente
  • un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per consentire agli utenti di aggirare facilmente blocchi geografici e censure online
  • la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea per singolo account, senza limiti di banda e in modo da poter navigare sfruttando il servizio da tutti i propri dispositivi

Con la promozione in corso, NordVPN ora costa 2,88 euro al mese. Per sfruttare l’offerta è necessario scegliere il piano di 24 mesi e aggiungere al momento del pagamento il codice BLAZE1MO. In questo modo è possibile ottenere ben 28 mesi di utilizzo a prezzo scontato.

L’offerta in questione include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso, in modo da consentire all’utente di poter “testare” il servizio e, eventualmente, richiedere il rimborso completo del pagamento effettuato. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 gen 2026

Davide Raia
2 gen 2026
