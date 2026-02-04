NordVPN inizia il mese di febbraio 2026 con un'offerta imperdibile

Per poter contare su una nuova VPN illimitata è ora possibile affidarsi al servizio migliore sul mercato: NordVPN, infatti, è disponibile in promo con un prezzo ridotto fino a 2,91 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra (inserendo il codice sconto BLAZE1MO prima di concludere l’attivazione).

In questo modo è possibile assicurarsi la VPN con un prezzo fisso per 28 mesi di utilizzo e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui sotto.

Perché è il momento di puntare su NordVPN

NordVPN è la soluzione giusta per attivare una VPN completa e ricca di vantaggi. Il servizio in questione si caratterizza per:

la possibilità di criptare il traffico dati per navigare in sicurezza anche quando la connessione non è privata

per navigare in sicurezza anche quando la connessione non è privata una politica no log che assicura l’assenza di un sistema di tracciamento dell’attività dell’utente

che assicura l’assenza di un sistema di tracciamento dell’attività dell’utente un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per poter “spostare” il proprio IP in un altro Paese e, quindi, navigare evitando blocchi geografici e censure online

sparsi in tutto il mondo per poter “spostare” il proprio IP in un altro Paese e, quindi, navigare evitando blocchi geografici e censure online l’uso multi-dispositivo della VPN con accesso da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app ufficiali messe a disposizione da NordVPN ai suoi utenti

Con la promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,91 euro al mese. Per ridurre al minimo il costo del servizio è necessario scegliere il piano da 24 mesi e aggiungere il codice BLAZE1MO al momento dell’attivazione. In questo modo è possibile usare la VPN per un totale di 28 mesi, riducendo al minimo la spesa, senza alcun compromesso sulla qualità del servizio. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni.