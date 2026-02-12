NordVPN lancia l'offerta di compleanno: a questo prezzo è la VPN da scegliere

NordVPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN. Si tratta di un servizio completo e ricco di funzionalità che spesso viene considerato come “la migliore VPN” da attivare sul mercato.

Con la promo di compleanno in corso in queste ore, scegliere NordVPN diventa ancora più conveniente. Puntando sul piano di 2 anni con 4 mesi extra, infatti, è possibile ridurre il costo del servizio fino a 2,98 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN e seguire una breve procedura di sottoscrizione online che permetterà di accedere subito alla VPN.

La VPN giusta per tutti

NordVPN è protagonista di una promo che conferma, ancora una volta, la qualità del servizio. Il servizio mette a disposizione la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da poter accedere in sicurezza a Internet anche quando la connessione non è privata. In aggiunta, è possibile sfruttare una politica no log e, quindi, navigare senza il tracciamento della propria attività da parte di terzi, per una privacy maggiore.

Da segnalare anche la possibilità di navigare senza blocchi geografici. Sfruttando un network di migliaia di server è possibile spostare il proprio IP in un altro Paese, andando ad aggirare eventuali blocchi e censure legati alla posizione da cui avviene la connessione. NordVPN, inoltre, è una VPN multi-dispositivo. Con un solo account, infatti, è possibile accedere alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limiti di banda.

Con la promo di compleanno, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese. L’offerta è legata all’attivazione del piano di 2 anni che include ora 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. Da segnalare anche 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo è disponibile di seguito.