NordVPN si aggiorna su macOS: le novità della 7.14.1

Prosegue senza sosta il lavoro della squadra di NordVPN, con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità del servizio offerto e del software in dotazione. Il nuovo aggiornamento rilasciato è destinato alla versione macOS, che passa così alla release 7.14.1. Sono diverse le novità introdotte, passiamole in rassegna prendendo come riferimento il post condiviso sulle pagine del blog ufficiale.

Un aggiornamento per NordVPN su macOS

La funzionalità Onion Over VPN, quella che combina la crittografia della Virtual Private Network alla privacy di Tor (The Onion Router), garantisce ora il supporto al protocollo NordLynx. Attraverso l’app è possibile selezionare la categoria dei server compatibili con questa tecnologia, per agganciare in automatico quello con le prestazioni migliori.

A questo si aggiunge un immancabile elenco di bugfix per intervenire sulle imperfezioni del codice riscontrate, talvolta segnalate dalla community di utenti così da semplificare il lavoro della software house.

Le migliorie non finiscono qui: c’è anche un incremento delle prestazioni per Threath Protection, la funzionalità introdotta ormai quasi un anno fa che tiene lontani i malware. Quest’ultima novità è inclusa al momento solo nella versione in download dalle pagine del sito ufficiale e arriverà più avanti anche in quella distribuita attraverso la piattaforma Mac App Store.

Natale è ormai passato, ma l’ offerta di NordVPN per le festività non è ancora conclusa: 63% di sconto e tre mesi gratis per chi sceglie di sottoscrivere un abbonamento biennale al piano completo. Si tratta del paccheto che, oltre al servizio Virtual Private Network, include un efficace antivirus, il blocco di tracciamento e inserzioni pubblicitarie, un password manager multi-piattaforma, il Data Breach Scanner che avvisa in caso di violazioni e 1 TB di spazio per il backup dei dati sul cloud con crittografia.

