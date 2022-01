NordVPN? uno dei migliori marchi tecnologici del 2022

La redazione britannica pcmag.com ha rilasciato una lista con i migliori marchi tecnologici del 2022.

La lista dei 15 brand che promettono di segnare l'anno appena iniziato presenta una serie di nomi più o meno scontati che, per diversi motivi hanno a che fare con la tecnologia.

Non poteva mancare la prima posizione di Tesla, la linea di vetture di Elon Musk che promettono di rivoluzionare il settore automobilistico. In seconda posizione invece, si colloca Synology, la società taiwanese specializzata in NAS conosciuta in tutto il mondo.

Sul gradino più basso del podio si posiziona Bitdefender, un antivirus tra i più conosciuti ed apprezzati del settore. Non mancano poi i nomi legati alla domotica (come TP-Link/Kasa Smart, in quinta posizione). Ovviamente seguono i colossi del settore: risulta infatti scontata la presenza di Apple, Sony e Asus.

Un importante attestato di stima è anche la tredicesima posizione di NordVPN che, in questo modo, si conferma come una delle aziende più importanti della sua nicchia di mercato.

I migliori marchi tecnologici del 2022: dai colossi del settore alle rivelazioni

L'azienda, nata nel 2012, rappresenta ormai un punto di riferimento per milioni di utenti sparsi in tutto il mondo, grazie anche ai 5.200 server sparsi in più di 60 paesi.

Uno dei principali vantaggi è quello dell'alto livello di compatibilità. Con questo servizio infatti, è possibile agire efficacemente su dispositivi elettronici di ogni tipo. Che si tratti di computer Windows, macOS, Linux, iOS o Android, NordVPN è in grado di proteggere fino a 6 dispositivi con un singolo account.

Gli alti standard di sicurezza (grazie anche alla crittografia) e l'assistenza efficiente, rendono questo servizio la scelta più diffusa da chi cerca una VPN.

Come se tutto questo non bastasse, NordVPN risulta estremamente competitiva anche per quanto concerne i costi. Con la sottoscrizione biennale infatti, è possibile letteralmente abbattere il prezzo con uno sconto del 68%. A livello pratico dunque, è possibile usufruire di questo servizio per appena 3,29 euro al mese.