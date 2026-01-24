 NordVPN non è solo una VPN: i piani di 2 anni sono ora in sconto del 70%
Grazie all'aggiunta dello strumento anti-malware avanzato Threat Protection Pro disponibile a partire dal piano Plus.
Può succedere a chiunque. Questa frase è stata usata spesso in settimana, in particolare per commentare il caso che ha coinvolto il noto youtuber Andrea Galeazzi. Se siete tra le persone che sono rimaste colpite dalla vicenda a tal punto da prendere decisioni drastiche, sappiate che uno degli strumenti più efficaci oggi disponibili in commercio per una protezione online granitica arriva da NordVPN, che no, non è una semplice VPN.

Lo strumento in questione si chiama Threat Protection Pro, potente tool anti-malware che aiuta a evitare phishing, truffe e malware. È disponibile a partire dal piano Plus, ora in sconto del 70% grazie all’ultima promozione di NordVPN sui piani della durata di due anni.

Threat Protection Pro, lo strumento anti-malware integrato in NordVPN

Il fiore all’occhiello di NordVPN Plus è Threat Protection Pro, strumento che funziona in background analizzando i siti web visitati e i file scaricati, al fine di trovare potenziali minacce ed eliminarle. Nella fattispecie, riesce a bloccare milioni di siti contraffatti e tentativi di phishing, nonché i malware più pericolosi, così da garantire una navigazione web più sicura e fluida.

L’importanza di uno strumento come Threat Protection Pro è evidente anche alla lettura di alcune statistiche: il furto di credenziali e il phishing sono i responsabili delle violazioni nel 31% dei casi; agli hacker è sufficiente meno di un secondo per violare una qualsiasi delle dieci password più comuni; solo nel 2024 si sono verificate 1,2 miliardi di infezioni da malware.

Tornando all’offerta in corso, i prezzi dei piani della durata di due anni di NordVPN partono da 3,39 euro al mese. Ecco un riepilogo della promozione attiva in questi giorni sul sito ufficiale:

  • 3,39 euro al mese per i primi 24 mesi: piano Base (70% di sconto)
  • 4,39 euro al mese per i primi 24 mesi: piano Plus (70% di sconto)
  • 6,89 euro al mese per i primi 24 mesi: piano Ultimate (67% di sconto)
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 gen 2026

24 gen 2026
