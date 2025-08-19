NordVPN è il nuovo partner ufficiale del Bologna FC in Serie A

Come conferma del consolidato e crescente impegno nell’innovazione digitale applicata al mondo dello sport, NordVPN scende in campo per la nuova stagione di Serie A Enilive 2025/26 con il Bologna FC. Infatti, la famosa VPN è diventata ora il nuovo partner ufficiale della squadra calcistica bolognese. La conferma arriva da un comunicato stampa ufficiale di NordVPN.

Cristian Gianni, Country Director di NordVPN per l’Italia, ha dichiarato: “Siamo onorati di unire le nostre forze con il Bologna FC, un club ricco di tradizione, storia e tifosi appassionati. Il calcio unisce milioni di persone, sempre più spesso online, rendendo la sicurezza informatica più essenziale che mai“.

In merito alla partnership commerciale ha anche commentato: “Siamo entusiasti di supportare e proteggere l’esperienza digitale dei tifosi del Bologna FC, ovunque si trovino, che stiano guardando una partita in streaming o viaggiando per seguire la squadra in trasferta“.

L’obiettivo di NordVPN e del Bologna FC è quello di realizzare campagne di sensibilizzazione in merito all’importanza della protezione dei dati. L’idea è proprio quella di consigliare i tifosi a utilizzare reti sicure durante lo streaming delle partite, ovviamente streaming legale e non pirateria online, l’acquisto di merchandising e la condivisione dei momenti più belli con la propria squadra sui social.

Il Bologna FC ora a un nuovo partner commerciale: NordVPN

Christoph Winterling, Chief Revenue Officer del Bologna, entusiasta ha confermato: “Siamo orgogliosi di accogliere NordVPN nella nostra famiglia di partner. Questa collaborazione rappresenta un incontro tra due realtà che condividono una visione orientata all’eccellenza e alla crescita della sicurezza informatica“.

“La professionalità di NordVPN sarà un valore aggiunto per il Bologna e per i tifosi, che possono così sostenere la loro squadra ovunque, in totale sicurezza“, ha aggiunto Winterling. Sul sito ufficiale del Bologna si legge la conferma: “Il Bologna FC 1909 annuncia una nuova partnership con NordVPN, azienda leader mondiale nella protezione digitale, che per la stagione 2025/26 sarà nuovo partner del Club rossoblù“.