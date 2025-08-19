 NordVPN è il nuovo partner ufficiale del Bologna FC in Serie A
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

NordVPN è il nuovo partner ufficiale del Bologna FC in Serie A

In Serie A Enilive, per la nuova stagione 2025/26, scende in campo anche NordVPN che diventa il nuovo partner ufficiale del Bologna FC.
NordVPN è il nuovo partner ufficiale del Bologna FC in Serie A
Sicurezza VPN
In Serie A Enilive, per la nuova stagione 2025/26, scende in campo anche NordVPN che diventa il nuovo partner ufficiale del Bologna FC.
Bologna FC

Come conferma del consolidato e crescente impegno nell’innovazione digitale applicata al mondo dello sport, NordVPN scende in campo per la nuova stagione di Serie A Enilive 2025/26 con il Bologna FC. Infatti, la famosa VPN è diventata ora il nuovo partner ufficiale della squadra calcistica bolognese. La conferma arriva da un comunicato stampa ufficiale di NordVPN.

Abbonati a NordVPN con uno Sconto Speciale

Cristian Gianni, Country Director di NordVPN per l’Italia, ha dichiarato: “Siamo onorati di unire le nostre forze con il Bologna FC, un club ricco di tradizione, storia e tifosi appassionati. Il calcio unisce milioni di persone, sempre più spesso online, rendendo la sicurezza informatica più essenziale che mai“.

In merito alla partnership commerciale ha anche commentato: “Siamo entusiasti di supportare e proteggere l’esperienza digitale dei tifosi del Bologna FC, ovunque si trovino, che stiano guardando una partita in streaming o viaggiando per seguire la squadra in trasferta“.

L’obiettivo di NordVPN e del Bologna FC è quello di realizzare campagne di sensibilizzazione in merito all’importanza della protezione dei dati. L’idea è proprio quella di consigliare i tifosi a utilizzare reti sicure durante lo streaming delle partite, ovviamente streaming legale e non pirateria online, l’acquisto di merchandising e la condivisione dei momenti più belli con la propria squadra sui social.

Il Bologna FC ora a un nuovo partner commerciale: NordVPN

Christoph Winterling, Chief Revenue Officer del Bologna, entusiasta ha confermato: “Siamo orgogliosi di accogliere NordVPN nella nostra famiglia di partner. Questa collaborazione rappresenta un incontro tra due realtà che condividono una visione orientata all’eccellenza e alla crescita della sicurezza informatica“.

La professionalità di NordVPN sarà un valore aggiunto per il Bologna e per i tifosi, che possono così sostenere la loro squadra ovunque, in totale sicurezza“, ha aggiunto Winterling. Sul sito ufficiale del Bologna si legge la conferma: “Il Bologna FC 1909 annuncia una nuova partnership con NordVPN, azienda leader mondiale nella protezione digitale, che per la stagione 2025/26 sarà nuovo partner del Club rossoblù“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
19 ago 2025
Link copiato negli appunti