NordVPN a 2,97 euro/mese, offerta imperdibile

È una delle migliori VPN attualmente disponibili in Italia, quindi gli utenti interessati alla sicurezza, alla privacy e al catalogo USA di Netflix non devono lasciarsi sfuggire l’ottimo sconto valido per due anni. L’abbonamento a NordVPN può essere sottoscritto, pagando solo 2,97 euro/mese.

NordVPN: massima sicurezza e privacy totale

NordVPN protegge l’anonimato durante la navigazione, nascondendo l’indirizzo IP del dispositivo attraverso una rete formata da oltre 5.500 server posizionati in 59 paesi. È possibile sfruttare la scelta automatica del server migliore oppure utilizzare un server ottimizzato in base al servizio (normale, P2P, offuscato, Double VPN e IP dedicato).

NordVPN offre server specifici per la condivisione dei file (torrenting) e per lo streaming senza blocchi geografici. I server Double VPN garantiscono la privacy assoluta perché i dati passano attraverso due server, mentre i server offuscati impediscono di rilevare l’uso della VPN e quindi il blocco nei paesi con elevate restrizioni.

La crittografia è ovviamente AES a 256 bit. Oltre ai tradizionali IKEv2/IPSec e OpenVPN, NordVPN offre anche il suo protocollo NordLynx (basato su WireGuard) con prestazioni maggiori. È possibile utilizzare fino a sei dispositivi contemporaneamente. NordVPN funziona con Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Amazon Fire TV, router e Browser (Chrome e Firefox) tramite estensione.

L’abbonamento per due anni costa 2,97 euro/mese per un totale di 71,20 euro, invece di 229,44 euro. L’offerta scade tra circa 9 ore. È possibile eventualmente usufruire della garanzia soddisfatti e rimborsati entro 30 giorni.