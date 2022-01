NordVPN offre un tool per il test di velocità

Uno dei fattori da considerare nella scelta di una VPN è la velocità della connessione. La misurazione deve essere affidabile, trasparente e compatibile con il maggior numero di VPN. Per questo motivo, NordVPN ha sviluppato un tool open source disponibile su GitHub. Gli utenti che vogliono verificare le prestazioni di NordVPN possono sfruttare l'offerta attuale che prevede due anni di abbonamento a 3,29 euro/mese.

NordVPN: sconto del 68% per due anni

NordVPN spiega che esistono diversi tool per la misurazione della velocità, ma nessuno di essi soddisfa i requisiti minimi di trasparenza, affidabilità e compatibilità. In pratica non è possibile comprendere la metodologia adottata, verificare la correttezza dei risultati e utilizzare il tool per diverse VPN. Il tool open source, scritto in Python, possiede queste caratteristiche e consente di testare le prestazioni di NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, Private Internet Access e PureVPN (altre verranno aggiunte in seguito).

In base agli ultimi risultati, NordVPN è la VPN che garantisce le prestazioni migliori, utilizzando il protocollo proprietario NordLynx, basato su WireGuard. Gli altri protocolli supportati sono OpenVPN e IKEv2/IPSec. Il traffico viene ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit.

NordVPN possiede una rete composta da oltre 5.200 server posizionati in oltre 60 paesi e può essere installata su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome, Edge e Firefox) tramite estensione. È sufficiente un singolo abbonamento per sfruttare la VPN su sei dispositivi in contemporanea.

L'abbonamento per due anni può essere sottoscritto a 3,29 euro/mese (sconto del 68%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.