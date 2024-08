NordVPN: ottieni fino a 20 GB gratis per navigare all'estero

L’ultima offerta di NordVPN consente di ottenere fino a 20 GB gratis per navigare all’estero e il 69% di sconto sui piani di due anni, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro. La promozione prevede inoltre la garanzia di rimborso pari a 30 giorni, qualora il servizio non dovesse soddisfare le aspettative iniziali.

NordVPN figura tra i migliori servizi VPN disponibili oggi sul mercato. Lo è per la sua velocità di connessione superiore alla media, grazie all’utilizzo del protocollo proprietario NordLynx (basato a sua volta su WireGuard), oltre che per le funzionalità di sicurezza e privacy garantite a ogni utente, tra cui l’opzione esclusiva Threat Protection Pro contro malware, web tracker e pubblicità online.

NordVPN offre fino a 20 GB di dati eSIM per l’estero

L’offerta estiva di NordVPN si distingue da quelle precedenti per i GB di dati eSIM in regalo per ciascun piano. Questo è possibile grazie alla partnership con Saily, il servizio di eSIM internazionale sviluppato dal team di Nord Security per facilitare la connettività all’estero abbattendo i prezzi esorbitanti del roaming al di fuori dell’Unione europea.

Tre i piani NordVPN disponibili:

Base : in promo a 3,99 euro al mese per 24 mesi e 1 GB di dati eSIM gratis

: in promo a 3,99 euro al mese per 24 mesi e 1 GB di dati eSIM gratis Plus : in promo a 4,99 euro al mese per 24 mesi e 3 GB di dati eSIM gratis

: in promo a 4,99 euro al mese per 24 mesi e 3 GB di dati eSIM gratis Ultimate: in promo a 7,99 euro al mese per 24 mesi e 20 GB di dati eSIM gratis

Il piano Base include il servizio VPN ad alta velocità e l’utilizzo di dieci dispositivi in contemporanea, mentre con il piano Plus si ha anche l’opzione Threat Protection Pro più il monitoraggio del Dark Web. Per ottenere il pacchetto completo, che comprende 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato e la doppia assicurazione Cyber con copertura di 5.000 euro, occorre rivolgersi al piano Ultimate.

Puoi beneficiare dell’offerta sui piani di due anni tramite questa pagina del sito ufficiale NordVPN.