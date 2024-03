NordVPN, per te fino al 65% di sconto e 3 mesi gratuiti

NordVPN non perde mai l’occasione per proporre nuove e interessanti promozioni. Dopo le offerte dei giorni scorsi, oggi ti propone uno sconto pari al 65% sui piani di 2 anni. Hai letto bene, puoi acquistare il piano biennale pagando solamente una cifra pari a 3,69 euro anzichè 8,29 e, in più, ricevi 3 mesi extra gratuitamente.

Scegliendo di acquistare un piano NordVPN i vantaggi che hai a disposizione sono del tutto numerosi: puoi guardare i contenuti bloccati dalle restrizioni geografiche connettendoti a un server VPN posizionato in un Paese dove il blocco non è in vigore per poter vedere i tuoi contenuti preferiti sia in Italia che all’estero.

Inoltre, puoi guardare i tuoi contenuti preferiti senza rallentamenti o interruzioni su tutti i tuoi dispositivi, ovunque tu sia: nessun limite di larghezza di banda o velocità.

NordVPN: tutta la sicurezza di cui hai bisogno

Non hai mai utilizzato una VPN e non sai come funziona? Non preoccuparti, è semplicissimo! Puoi iniziare a utilizzare NordVPN con pochi clic: dopo aver ottenuto il piano che preferisci, registrati e tramite il pulsante “Connessione Rapida” puoi scegliere il server migliore per le condizioni della tua rete.

Grazie alla promozione attualmente in corso, a soli 3,69 euro al mese puoi goderti un livello di sicurezza più elevato con la funzione Threat Protection di NordVPN. Le sorprese NordVPN non terminano qui perchè con un singolo strumento puoi finalmente tenere al sicuro dieci dispositivi con un unico account. Non a caso, infatti, puoi utilizzare NordVPN su tutti i sistemi operativi e browser.

Approfitta subito dell’offerta limitata che ti offre uno sconto fino al 65% su NordVPN + 3 mesi extra. Offerte cosi convenienti non sono del tutto frequenti, ecco perchè dovresti approfittarne subito. Ricorda che hai a disposizione anche la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.