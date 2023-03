NordVPN: cos'è la politica No-Log e perché è così importante

Devi sapere che scegliere una VPN non è cosa facile. Ce ne sono tante e molte anche particolarmente valide. Tuttavia non tutte promuovono la Politica No-Log. Tra quelle che l’hanno riconfermata anche quest’anno c’è NordVPN. Ecco perché non devi fartela scappare. Attivala subito con il 63% di sconto e 3 mesi extra gratis.

Cos’è la Politica No-Log? Fondamentalmente una VPN protegge la tua privacy dalle minacce online quando svolgi le tue attività connesso alla rete. Ma chi ti protegge dalla VPN? Sì, perché effettivamente lei non permette che altri risalgano a te registrando i tuoi dati, la cronologia della navigazione, i dettagli di pagamento, cosa acquisti e tanto altro ancora.

Tuttavia, il provider sa tutto e potrebbe utilizzare queste informazioni in qualsiasi momento e per il suo tornaconto. Ecco perché il fatto che NordVPN abbia riconfermato la sua Politica No-Log è importantissimo. Praticamente assicura ai suoi utenti che nessun dato personale verrà registrato, conservato o fornito a terzi, nemmeno a ISP o Enti Governativi.

NordVPN non registra né utilizza alcun dato personale

Avendo confermato per la terza volta la sua Politica No-Log, NordVPN si può ancora annoverare tra le VPN più sicure in merito a privacy e trattamento dati. Si tratta di una soluzione sicura sotto ogni aspetto della tua connessione online. Dormi sonni tranquilli attivandola sui tuoi dispositivi. Il riconoscimento è arrivato qualche mese fa:

Siamo orgogliosi – ha dichiarato Vykintas Maknickas per NordVPN -di essere stati esaminati per la terza volta, a dimostrazione dei nostri continui sforzi per garantire trasparenza ai nostri utenti. Siamo lieti di ricevere il sigillo di approvazione di Deloitte, a conferma del fatto che quando diciamo privacy, lo intendiamo davvero.

Sicuramente un altro tassello in più che rende questa VPN tra le migliori sul mercato. Sicurezza e privacy sono assicurate con NordVPN. Potrai davvero godere di una navigazione online protetta e senza preoccupazioni, certo che nemmeno questo provider utilizzerà mai i tuoi dati per altri scopi.

