NordVPN protegge la tua identità online con il 72% di sconto (offerta 2025)

NordVPN non lascia, anzi raddoppia e propone una nuova offerta per questo inizio di 2025 con il 72% di sconto sul piano di 2 anni. Una straordinaria opportunità che include anche la garanzia di rimborso di 30 giorni, così che tu possa provare i vantaggi del servizio per un mese e poi decidere se confermare l’abbonamento.

NordVPN: la sicurezza completa per la tua privacy

NordVPN ti permette di navigare in internet con la sicurezza di avere una privacy totale: la tua connessione sarà infatti inattaccabile e nessuno potrà “spiare” la tua attività, nemmeno il tuo ISP o gli enti governativi.

Il tutto funziona tramite un sistema di crittografia di ultima generazione che lavora a supporto con feature di sicurezza avanzate che ti aiuteranno a evitare virus e siti web dannosi, oltre alla proliferazione dei tuoi dati a scopi pubblicitari o lesivi. E non rinuncerai neanche alla velocità, dato che i server VPN sono progettati per darti sempre una connessione con larghezza di banda illimitata, ideale per qualsiasi genere attività.

Il bello è che con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente: non solo PC, quindi, ma anche tablet, smartphone, smart TV, console da gioco e persino router per proteggere un’intera rete domestica e i dispositivi ad essa collegati.

NordVPN è la VPN più affidabile per proteggere la tua attività online, salvaguardare la privacy delle tue informazioni private e godere di una serie di interessanti funzioni. Attivala adesso con l’offerta di gennaio.