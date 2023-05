NordVPN: protezione no stop e configurazione immediata

Ottieni NordVPN in offerta al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. Grazie a questa VPN ti assicuri una protezione costante contro qualsiasi minaccia online. La sua configurazione immediata è intuitiva e non richiede particolari conoscenze o esperienze.

Devi solo acquistare il Piano VPN in promozione registrandoti. Poi scarica l’app ufficiale sui tuoi dispositivi. Una volta installata, avvia l’applicazione e attivala toccando il pulsante Connessione Rapida. In questo modo hai due possibilità incluse.

Primo, puoi lasciare che sia NordVPN stessa a decidere il server migliore per le condizioni della tua rete. Secondo, puoi decidere tu il server al quale collegarti in base alle funzionalità che ti servono. Ad esempio potresti trovarti all’estero e voler accedere ai contenuti italiani di un servizio streaming.

NordVPN: tutta la protezione che ti serve in un’app leggerissima

Una volta configurata, NordVPN ti assicura una protezione costante senza sosta. I suoi server incanalano la tua connessione dati in un tunnel crittografato che rende invisibili e anonime le tue informazioni personali e sensibili, compresi i dettagli di pagamento utilizzati per fare acquisti online.

La crittografia AES-256 utilizzata per questo è di ultima generazione ed è quella usata anche in ambito militare. Il tuo Indirizzo IP reale viene sostituito con uno differente ogni qualvolta ti connetti ai suoi server VPN, posizionati in circa 60 Paesi di tutto il mondo.

Quindi puoi anche decidere di cambiare la tua posizione virtuale. Così la tua navigazione online diventa illimitata, non dovendo più sottostare a censure né georestrizioni. Goditi internet come mai prima d’ora grazie a una soluzione semplice e immediata in un’app leggerissima.

NordVPN vanta un’applicazione multidispositivo eccellente. Intuitiva, ti permette di gestire le varie funzionalità in maniera semplice e veloce. Inoltre, con un solo account proteggi e ottimizzi fino a un massimo di 6 dispositivi. Sperimenta una connessione con larghezza di banda illimitata per una velocità senza pari.

