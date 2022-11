NordVPN è stata riconosciuta come migliore invenzione del 2022

Può un’applicazione rendere il mondo migliore, intelligente e sicuro? Probabilmente sì, secondo le valutazioni di TIME che ha riconosciuto NordVPN una delle migliori invenzioni del 2022. Selezionata nella categoria App e Software, è risultata tra le soluzioni più rivoluzionarie ad oggi realizzate.

Si tratta di un riconoscimento importante e prestigioso che alza ancora di più la percezione di sicurezza e affidabilità legate a questa applicazione VPN. In occasione di questo traguardo, Tom Okman, co-fondatore di Nord Security, società di NordVPN, ha spiegato:

Siamo entusiasti di aver ricevuto un tale riconoscimento per la nostra soluzione di sicurezza informatica leader a livello mondiale. Il premio riflette il duro lavoro e la determinazione dei nostri team nel portare la sicurezza informatica nel mondo a un livello successivo. Dopotutto, ci sforziamo costantemente di offrire ai nostri utenti funzionalità di prim’ordine, come Threat Protection o Meshnet.

Threat Protection è l’ultima funzionalità messa in campo da NordVPN per gli utenti che si affidano alla sua VPN. La particolarità di questo ulteriore sistema di difesa è che rimane operativo anche quando il dispositivo non è effettivamente connesso a un suo server.

Il suo scopo è quello di proteggere l’utente da attacchi provenienti dal Web durante, ma anche dopo la navigazione online, come tracker, hacker, malware e annunci pubblicitari. Oggi la attivi con 3 mesi gratis e il 55% di sconto selezionando il piano di abbonamento biennale standard.

NordVPN è tra le migliori invenzioni che migliorano il mondo rendendolo più intelligente

Si può dire che NordVPN ha ottenuto un encomio importante da TIME. Anche perché erano tante e di diverse categorie le candidature pervenute da tutto il mondo. Si parla di Intelligenza Artificiale, realtà aumentata, realtà virtuale, robotica e sostenibilità. Eimantas Sabaliauskas, co-fondatore di Nord Security, si è detto entusiasta e ha precisato:

Anche se ci sono molti piani futuri e un’enorme quantità di lavoro da fare, siamo grati per premi come questo che confermano l’idea e la missione dei nostri prodotti: quella di dare forma a persone più affidabili e a un futuro online pacifico per gli utenti di tutto il mondo. La profonda rivoluzione tecnologica sta avvenendo e siamo lieti di essere riconosciuti per l’abilitazione di nuove tecnologie che costruiscono un futuro promettente.

Fai anche tu la scelta giusta. Scegli di proteggere la tua navigazione online con NordVPN. Non solo sarai al sicuro, ma otterrai anche una connessione con prestazioni elevate e senza limitazioni geografiche. Attivala oggi con 3 mesi gratis e il 55% di sconto.

