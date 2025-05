NordVPN e Saily: la nuova offerta 2-in-1 con VPN+eSIM

NordVPN si prepara al meglio alla stagione dei viaggi e delle vacanze con la nuova offerta 2-in-1 che unisce un forte sconto sul servizio e 10 GB di dati gratis con la eSIM di Saily. Vale a dire che, oltre a poter navigare in modo sicuro, anonimo e protetto, ti permetterà di collegarti a Internet senza spese aggiuntive da qualsiasi luogo deciderai di visitare.

VPN+eSIM: la promo che unisce NordVPN e Saily

La Virtual Private Network è gestita da Nord Security e composta da oltre 7.600 server distribuiti in 118 paesi di tutto il mondo, ai quali collegarsi per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato. Questo consente non solo di aggirare blocchi territoriali e censure, ma anche di mascherare la propria posizione reale e di evitare qualsiasi forma di tracciamento, con ovvi benefici in termini di tutela della privacy. Può essere configurata e utilizzata in contemporanea su un massimo di 10 dispositivi come smartphone, tablet, computer e non solo, grazie alle applicazioni dedicate. Scopri di più nella pagina dedicata.

La eSIM di Saily, invece, sostituisce la tradizionale SIM fisica nel tuo smartphone e ti permette di agganciare i servizi mobile degli operatori locali, ovunque ti trovi. Funziona in oltre 200 paesi di tutto il pianeta. Visita il sito ufficiale per altre informazioni.

Si parte dal prezzo di soli 3,39 euro al mese scegliendo la formula Base. In alternativa, sono a disposizione i piani Plus e Ultimate per chi cerca funzionalità aggiuntive come la protezione anti-malware di Threat Protection Pro, la gestione delle password, l’archiviazione sicura sul cloud e l’assicurazione contro le truffe informatiche.

Ricapitolando, con la nuova offerta 2-in-1 di NordVPN e Saily hai diritto a uno sconto fino al 72% sull’abbonamento biennale alla Virtual Private Network. In più, per te ci sono 10 GB di dati gratis da sfruttare durante i tuoi viaggi grazie alla eSIM.