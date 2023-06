NordVPN SBRICIOLA il prezzo della sua VPN

Con NordVPN ti assicuri protezione totale contro qualsiasi minaccia dal web che siano virus, hacker oppure occhi indiscreti. Oggi è il giorno perfetto per decidere di installare questa VPN su tutti i tuoi dispositivi. Acquistala subito al 63% di sconto, prezzo bloccato per 2 anni. Un risparmio così non si era mai visto. Minimo storico quindi per questa soluzione che integra sicurezza e privacy alla tua connessione dati.

Grazie all’abbonamento biennale con prezzo sbriciolato hai la possibilità di integrare nella tua vita una signora VPN completa di tutto ciò che ti serve per mettere al sicuro la tua identità digitale e tutte le informazioni personali e sensibili che potrebbero essere rubate o spiate sul web. Smartphone, tablet, computer, smart TV, console, router, tutto può essere protetto da questo provider grazie alla sua app multidispositivo.

Completamente compatibile con tutti i sistemi operativi, NordVPN è attivabile su un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente. In pratica, tutti i tuoi device e quelli della tua famiglia saranno al sicuro simultaneamente. Un risparmio ulteriore avendo la possibilità di estendere i benefici di questa soluzione a più dispositivi. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo.

NordVPN: prezzo pazzo, stessa VPN di sempre

NordVPN ha deciso di abbattere il prezzo dell’abbonamento biennale offrendo tutte le sue funzionalità al 63% di sconto. Approfittane subito finché sei ancora in tempo. Sei di fronte a una delle VPN più complete ed efficienti sul mercato. Infatti, non hai solo server che forniscono un tunnel crittografato per una navigazione anonima al 100%, ma ci sono anche:

anti-malware potente che scansiona ogni file proveniente dalla rete per scongiurare potenziali virus e infezioni;

potente che scansiona ogni file proveniente dalla rete per scongiurare potenziali virus e infezioni; anti-tracker efficace contro qualsiasi curioso del web e aziende che ti monitorano per profilarti commercialmente;

efficace contro qualsiasi curioso del web e aziende che ti monitorano per profilarti commercialmente; ad-blocker indispensabile che nasconde annunci pubblicitari, banner e pop up sia su web che in app;

indispensabile che nasconde annunci pubblicitari, banner e pop up sia su web che in app; indirizzo IP dedicato italiano con server a Milano o Roma;

57000 server tra cui scegliere;

tra cui scegliere; 61 Paesi di tutto il mondo dove scegliere la posizione virtuale;

di tutto il mondo dove scegliere la posizione virtuale; larghezza di banda illimitata per una connessione veloce e stabile;

per una connessione veloce e stabile; internet illimitato senza censure né georestrizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.