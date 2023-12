Non perdere gli sconti natalizi di NordVPN

Anche Babbo Natale sorride per gli sconti natalizi di NordVPN: la promozione in corso permette di ottenere un risparmio fino al 69% e tre mesi gratis per l’accesso al servizio. Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’offerta e perché conviene cogliere al volo l’occasione.

Gli sconti natalizi di NordVPN

Anzitutto, per chi ancora non ne è a conoscenza, si tratta della Virtual Private Network formata da oltre 6.000 server ad alta velocità distribuiti nel mondo. Compatibile con ogni sistema operativo, dispositivo e browser (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge, Android TV, Fire TV Stick, Raspberry Pi ecc.), integra funzionalità avanzate come il blocco dei malware grazie alla tecnologia Threat Protection, Meshnet per creare una rete cifrata privata, il Dark Web Monitor per ricevere avvisi in tempo reale in caso di compromissione degli account, un IP dedicato, il blocco delle pubblicità e del tracciamento. Per l’elenco completo delle caratteristiche rimandiamo alle pagine del sito ufficiale. Inoltre, l’azienda offre un servizio di assistenza attivo 24/7 a cui rivolgersi in caso di necessità e garantisce il rispetto di una rigorosa policy no-log, vale a dire che non salva né condivide mai informazioni sui propri utenti.

Dunque, al prezzo mensile di soli 3,79 euro invece di 8,29 euro, approfittando di uno sconto del 69% a cui si aggiungono tre mesi extra, la promozione lanciata da NordVPN per il Natale è un’occasione da cogliere al volo. Se non soddisfatti, sarò eventualmente possibile contare sulla garanzia di rimborso per i 30 giorni successivi alla sottoscrizione.

Scegliendo di attivare ora l’offerta si potrà fare affidamento su una protezione totale di privacy e dati fino al marzo 2026, senza dover più affrontare spese aggiuntive. Babbo Natale è già arrivato e nel sacco ha una Virtual Private Network.

