 Con TotalAV antivirus con navigazione privata e senza annunci in maxi sconto
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Con TotalAV antivirus con navigazione privata e senza annunci in maxi sconto

TotalAV mette a disposizione antivirus, VPN e adblock in un unico tool in sconto dell'80% al prezzo di 1,59€ al mese. Ovvero 19€ per un anno.
Con TotalAV antivirus con navigazione privata e senza annunci in maxi sconto
Sicurezza Antivirus
TotalAV mette a disposizione antivirus, VPN e adblock in un unico tool in sconto dell'80% al prezzo di 1,59€ al mese. Ovvero 19€ per un anno.

Con TotalAV puoi avere sia protezione informatica che privacy in un unico strumento. Questo pacchetto unisce in sostanza antivirus, VPN e adblock ad un prezzo eccezionalmente scontato: solo 1,59€ al mese, ovvero 19€ per un anno invece di 80€.

Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio cosa include il tool di TotalAV, che peraltro mette anche a disposizione una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

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TotalAV ti dà sicurezza e privacy online in un unico software

Iniziamo con l’antivirus, uno dei migliori sul mercato, indicato per proteggere da malware, virus e altre minacce informatiche sia il PC che lo smartphone. A fianco a questo c’è la VPN, utile per nascondere la tua connessione e le tue attività online, oltre che tutelare l’identità digitale.

Da un lato essa mette al sicuro la connessione quando si utilizzano WiFi pubblici più esposti. In questo modo password, dati bancari e informazioni personali restano al sicuro. Dall’altro, con gli oltre 50 server che mette a disposizione, la VPN di TotalAV consente di aggirare le restrizioni geografiche e accedere a siti e contenuti non disponibili nel proprio Paese.

A questo, si aggiunge anche un adblock in grado di eliminare automaticamente gli annunci fastidiosi che compaiono durante la navigazione.

Ribadiamo la promo del momento: andando ora sulla pagina dell’offerta sul sito di TotalAV è possibile ottenere uno sconto dell’80% e pagare tre strumenti in uno a solo 19€ per un anno.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 apr 2026

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23 apr 2026
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