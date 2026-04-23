Con TotalAV antivirus con navigazione privata e senza annunci in maxi sconto

Con TotalAV puoi avere sia protezione informatica che privacy in un unico strumento. Questo pacchetto unisce in sostanza antivirus, VPN e adblock ad un prezzo eccezionalmente scontato: solo 1,59€ al mese, ovvero 19€ per un anno invece di 80€.

Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio cosa include il tool di TotalAV, che peraltro mette anche a disposizione una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

TotalAV ti dà sicurezza e privacy online in un unico software

Iniziamo con l’antivirus, uno dei migliori sul mercato, indicato per proteggere da malware, virus e altre minacce informatiche sia il PC che lo smartphone. A fianco a questo c’è la VPN, utile per nascondere la tua connessione e le tue attività online, oltre che tutelare l’identità digitale.

Da un lato essa mette al sicuro la connessione quando si utilizzano WiFi pubblici più esposti. In questo modo password, dati bancari e informazioni personali restano al sicuro. Dall’altro, con gli oltre 50 server che mette a disposizione, la VPN di TotalAV consente di aggirare le restrizioni geografiche e accedere a siti e contenuti non disponibili nel proprio Paese.

A questo, si aggiunge anche un adblock in grado di eliminare automaticamente gli annunci fastidiosi che compaiono durante la navigazione.

Ribadiamo la promo del momento: andando ora sulla pagina dell’offerta sul sito di TotalAV è possibile ottenere uno sconto dell’80% e pagare tre strumenti in uno a solo 19€ per un anno.