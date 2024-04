NordVPN: la privacy che cerchi in sconto del 69%

Ancora per poco tempo, puoi approfittare della nuova offerta speciale di NordVPN e attivare un abbonamento al servizio con uno sconto fino al 69%. Avrai così a disposizione tutto ciò di cui necessiti per navigare in modo anonimo e per proteggere la tua privacy durante ogni attività online.

Offerta speciale NordVPN: sconto fino al 69%

C’è di più: con la sottoscrizione di un piano dalla durata annuale o biennale otterrai anche tre mesi extra. La formula Completo, oltre alla Virtual Private Network composta da migliaia di server in tutto il mondo, include strumenti avanzati come un anti-malware sempre aggiornato, il blocco automatico del tracciamento e delle pubblicità, un password manager multipiattaforma e il Data Breach Scanner che ti aiuta a scoprire se i tuoi dati sono stati diffusi. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.

Inoltre, attivando l’abbonamento a NordVPN potrai contare anche su 1 TB di spazio sul cloud, protetto da crittografia, in cui archiviare senza limitazioni i tuoi file e documenti, in modo sicuro. In alternativa, ci sono le formule Plus e Base per un ulteriore risparmio. In caso di domande o necessità è possibile contattare l’assistenza clienti attiva 24/7, via email o in live chat.

Concentrando l’attenzione sulla Virtual Private Network, è composta da oltre 6.300 server distribuiti in 111 paesi a livello globale, ottimizzati per rispondere alle esigenze degli utenti e con supporto garantito ai protocolli più efficienti (NordLynx, IKEv2/IPSec, OpenVPN). È possibile configurarla su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea. Le applicazioni sono in download gratuito per Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS, Fire TV Stick, console videoludiche, Raspberry Pi e molto altro ancora, senza dimenticare le estensioni per i browser Chrome, Edge e Firefox. Se sei interessato, trovi tutti gli altri dettagli sul sito ufficiale, inclusi quelli per approfittare dell’offerta speciale in corso ancora per poco tempo.