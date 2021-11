NordVPN: sconto del 72% per il Black Friday

Imperdibile offerta per una nelle VPN più popolari in assoluto (oltre 14 milioni di utenti). Anche se mancano ancora 23 giorni, NordVPN ha già annunciato una promozione per il Black Friday 2021. L'abbonamento biennale può essere sottoscritto al costo di 2,80 euro/mese e sfruttato per navigare in completato anonimato, senza correre il rischio di essere scoperti.

NordVPN: sconto del 72% per due anni e sei dispositivi

NordVPN garantisce innanzitutto la privacy, in quanto nasconde il vero indirizzi IP del dispositivo, non traccia le attività online e blocca le pubblicità più fastidiose. Grazie alla rete composta da oltre 5.100 server in 60 paesi è possibile accedere ai siti e servizi censurati o bloccati dai governi, utilizzare il P2P in sicurezza e aggirare le restrizioni geografiche.

Il traffico che attraversa la VPN viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. Sono inoltre disponibili server offuscati che non rivelano l'uso della VPN e i server Double VPN che raddoppiano la crittografia. Non mancano le funzionalità Kill Switch (disattiva l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN) e Split Tunneling (scelta delle app che non devono passare per la VPN).

NordVPN supporta i protocolli standard (OpenVPN e IKEv2/IPSec), ma l'utente può scegliere anche il protocollo proprietario NordLynx (basato su Wireguard) che offre maggiori prestazioni. NordVPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a sei dispositivi in contemporanea.

L'abbonamento per due anni costa 2,80 euro/mese (IVA esclusa). La spesa totale è quindi 67,15 euro, invece di 243,84 euro (sconto del 72%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.