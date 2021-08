NordVPN: sconto 72% per festeggiare il mese delle VPN

NordVPN festeggia il mese internazionale delle VPN con un'offerta a tempo limitato. Gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento per due anni a 2,80 euro/mese (IVA esclusa), ottenendo anche tre mesi in regalo. La somma da pagare è quindi 92,29 euro. Chi fosse interessato deve però fare in fretta perché la promozione scade questa sera (se non verrà prorogata).

NordVPN: sconto 72% per 27 mesi

NordVPN possiede una rete di quasi 5.300 server in 60 paesi nel mondo. Gli utenti possono scegliere il server in base all'attività, ad esempio P2P, aggiramento restrizioni geografiche e accesso a siti censurati. Ci sono anche server che garantiscono una maggiore sicurezza e quelli ottimizzati per la rete Tor. In alternativa si può sfruttare la scelta automatica (Quick Connect) per le prestazioni migliori.

La VPN protegge il traffico mediante crittografia AES a 256 bit e permette di usare i tradizionali protocolli WireGuard, OpenVPN e IKEv2/IPSec, oltre al protocollo proprietario NordLynx. NordVPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS/iPadOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a sei dispositivi in contemporanea.

La privacy viene garantita dalla rigorosa politica no-log. Tra le funzionalità avanzate ci sono Kill Switch, Split Tunneling e Double VPN. L'abbonamento per due anni (con tre mesi gratis) può essere sottoscritto a 2,80 euro/mese (IVA esclusa). È possibile pagare con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovalute. Eventualmente si può sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.