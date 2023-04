NordVPN: scopri come accedere a ChatGPT dall'Italia

Alcuni giorni fa, OpenAI ha comunicato a tutti gli utenti italiani di aver sospeso uno dei suoi servizi più utilizzati per adeguarsi alle richieste del Garante della Privacy. Scopri come accedere a ChatGPT dall’Italia con NordVPN nonostante il recente blocco.

Attraverso questa potente VPN sarai in grado di superare qualsiasi censura o georestrizione. Il procedimento è universale. Quindi vale anche per tantissimi altri contenuti che, dal nostro Paese, non sono purtroppo accessibili. Nondimeno, funziona altresì al contrario.

In pratica, quando sei all’estero puoi accedere a contenuti disponibili solo in Italia. Questo è molto comune quando si tratta di piattaforme streaming live e on demand che garantiscono l’accesso al catalogo, in alcuni casi con limitazioni, solo dall’Unione Europea.

Grazie a NordVPN potrai continuare a utilizzare ChatGPT senza alcuna georestrizione o limitazione. Segui le nostre istruzioni se non sei un utente pratico di VPN e vedrai che così potrai fruire di un mondo di contenuti online che prima ti erano inaccessibili.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN supera ogni limite: torna a utilizzare ChatGPT dall’Italia con questa VPN

Per tornare a utilizzare ChatGPT in Italia acquista NordVPN. Dovrai scegliere il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze. Quello Completo, che include anche NordLocker e NordPass, è in promozione a 5,99 euro al mese. C’è anche il Piano Standard in offerta a soli 3,29 euro al mese, che per il nostro obiettivo va più che bene.

In tutti e due i casi riceverai anche 3 mesi extra gratis in regalo. Una volta acquistato l’abbonamento dovrai scaricare e installare l’app ufficiale su un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente. Accedi attraverso l’account che hai utilizzato durante l’acquisto e avvia l’applicazione.

Prima di attivare la VPN vai alla sezione server e selezionane uno che non sia posizionato in Italia. Cambiando località virtuale aggirerai le restrizioni del tuo Paese avendo così accesso illimitato a tutti i contenuti web e streaming senza georestrizioni né censure.

Se OpenAI ha bloccato ChatGPT in Italia, con NordVPN potrai tornare a utilizzare il software come se nulla fosse finché non saranno ripristinate ufficialmente le funzionalità. Inoltre, grazie a questa VPN otterrai anche una connessione dati fluida e senza interruzioni, con velocità migliorate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.