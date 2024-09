NordVPN: scopri il trucco per averla a -73% e buono regalo 6 mesi

Una delle migliori VPN al mondo oggi è in offerta speciale. Stiamo parlando di NordVPN, la soluzione completa per privacy, sicurezza e ottimizzazione. Pochi sanno che esiste un trucco per ottenerla al miglior prezzo possibile online. Clicca su questo link aprendolo in navigazione in incognito. In questo modo la attivi subito al 73% di sconto ottenendo anche un buono di 6 mesi da regalare a chi vuoi.

Il vantaggio è che con un solo abbonamento non solo hai una VPN professionale, ma anche un sistema di sicurezza completo e un’ottimizzazione pazzesca della tua connessione dati. Partiamo quindi dalla VPN. Con oltre 6300 server di proprietà hai solo l’imbarazzo della scelta. Puoi lasciare che sia lei a scegliere il server più veloce o decidere tu tra 61 posizioni in tutto il mondo.

In merito all’ottimizzazione della connessione, NordVPN fornisce solo server con larghezza di banda illimitata. Questo significa che hai sempre e ovunque una corsia preferenziale della tua connessione dati, indipendentemente da traffico dati e/o operatore telefonico e limitazioni. In pratica, hai uno streaming senza buffering e un gaming a zero latenza. Cambiando posizione virtuale, invece, ottieni accesso illimitato ai contenuti del web.

NordVPN: con Threat Protection incluso hai sicurezza da vendere

NordVPN è la migliore VPN al mondo perché, con un solo abbonamento, offre un sistema di sicurezza estremamente completo.

Infatti, questa VPN include Threat Protection. Si tratta di una soluzione di protezione totale, indipendente dalla connessione ai server VPN, in grado di proteggerti dalle minacce, dai curiosi e dagli annunci pericolosi del web. Include tre funzionalità davvero interessanti:

anti-malware che blocca qualsiasi tentativo di infezione proveniente da file e da email ed eventuali siti pericolosi;

che aggira qualsiasi attività di monitoraggio mentre navighi online; ad-blocker che nasconde annunci pubblicitari, pop-up e banner.