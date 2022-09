NordVPN si aggiorna su Android: le novità

Gli utenti Android che si affidano quotidianamente a NordVPN per navigare in tutta sicurezza e tranquillità, ricevono oggi un aggiornamento per l’applicazione ufficiale. Il software passa così alla versione 5.23. Un post condiviso dal team di sviluppo sulle pagine del blog ufficiale permette di conoscere quali sono le novità introdotte dall’update.

Il nuovo aggiornamento di NordVPN per Android

Si segnala anzitutto un miglioramento al widget da posizionare (se lo si desidera) sulla schermata principale dello smartphone o del tablet: ora è possibile impiegarlo per mettere in pausa o riprendere con un solo tocco il funzionamento della connessione alla Virtual Private Network. L’operazione era consentita già in precedenza, ma ora è stata resa ancora più rapida e immediata, per ogni evenienza.

Inoltre, sulla più recente release del sistema operativo (ovvero Android 13), gli utenti che desiderano impostare per l’interfaccia dell’applicazione una lingua diversa rispetto a quella predefinita nel telefono, ora lo possono fare.

A quanto già scritto si aggiunge infine l’immancabile elenco di bugfix. Si tratta di correzioni che vanno a intervenire sugli errori riscontrati (oppure segnalati dalla community) nel codice delle versioni precedenti. L’aggiornamento alla 5.23 è già in fase di distribuzione e presto raggiungerà tutti i dispositivi.

Ricordiamo che, grazie alla promozione in corso in questi giorni, si ha la possibilità di sottoscrivere un abbonamento biennale a NordVPN approfittando del 65% di sconto e ottenendo ben due mesi gratis. È incluso nel pacchetto anche lo strumento Threat Protection progettato per tenere lontani i malware. Completa il quadro il blocco automatico delle pubblicità durante lo svolgimento delle attività online. Tutto questo, ovviamente, va ad aggiungersi ai tool che si occupano di mantenere al sicuro la privacy e i dati personali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.