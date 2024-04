Tutto quello che devi sapere su Privacy e VPN

Negli ultimi giorni hai letto diversi articoli riguardanti la rete privata virtuale, meglio nota con l’acronimo VPN, in previsione di un’imminente vacanza. E ogni volta il focus verteva in particolare su privacy e sicurezza, non è vero? Possiamo confermarti che la VPN va di pari passo con la privacy e la sicurezza di ciascun utente. Anzi, ti diremo di più: al giorno d’oggi è uno strumento essenziale, a maggior ragione se si va all’estero e magari si fa scalo in aeroporto per più di un’ora con l’obbligo di connettersi a una rete Wi-Fi pubblica con tutti i pericoli del caso.

Perché una VPN è essenziale per la privacy di ogni utente

Una VPN (in inglese virtual private network) è un servizio che migliora la privacy e la sicurezza online di tutti gli utenti da una parte nascondendo l’indirizzo IP e dall’altra crittografando i dati. In questo modo, i dati personali di ciascuna persona diventano illegibili tanto dai cybercriminali quanto dai fornitori di servizi Internet.

Non tutte le VPN sono però uguali. Quelle più economiche, così come quelle gratuite, presentano un’infrastruttura debole, con il rischio che possano vendere i dati dei loro utenti agli inserzionisti. Un altro pericolo arriva dal tracking attraverso i cookie e dal possibile download di virus o malware.

I fornitori di servizi VPN come NordVPN garantiscono invece funzionalità di privacy e sicurezza aggiuntive. Nel caso specifico, gli utenti di NordVPN possono fare affidamento su Threat Protection, un’opzione che consente non solo di bloccare le pubblicità invasive e i web tracker, ma anche gli eventuali malware presenti nei file scaricati da Internet.

