OpenVPN o WireGuard? quale protocollo VPN scegliere?

Le VPN offrono un servizio utile nel settore della sicurezza digitale. Per ottenere risultati concreti in questo senso, adottano dei protocolli appositi in grado di proteggere gli utenti.

A grandi linee, le soluzioni più diffuse in tal senso sono due: OpenVPN e WireGuard. Ma quale delle due può essere la soluzione realmente migliore?

OpenVPN è un protocollo di connessione open source lanciato sul mercato nell’ormai lontano 2001. Questa tecnologia crea un tunnel sicuro tra due punti di connessione in modo che i dati possano essere trasferiti (sia in entrata che in uscita) in modo sicuro.

Questa tecnologia è la più collaudata, tanto che è utilizzata abitualmente da alcuni dei provider più famosi del settore come NordVPN.

WireGuard o OpenVPN? Protocolli di sicurezza a confronto

La crittografia utilizzata con il protocollo OpenVPN è configurabile, il che significa che l’utente può scegliere quello che vuole: attualmente è possibile utilizzare AES, Blowfish, Camellia e ChaCha20 su OpenVPN.

WireGuard è molto più giovane di OpenVPN, essendo stato proposto al pubblico nel 2019. Ma questo protocollo è diventato rapidamente popolare in tutto il mondo per la sua capacità di proteggere il traffico dati online, pur avendo un impatto minimo sulla banda.

Rispetto ad OpenVPN infatti, questo protocollo è molto più leggero in termini di codice. Quale delle due opzioni scegliere?

Va detto che sia OpenVPN che WireGuard sono un’ottima soluzione a livello di sicurezza. Entrambe le soluzioni hanno comunque piccoli pro e contro.

OpenVPN è più collaudato e presenta bug pressoché inesistenti, WireGuard è più prestante ma, vista la sua relativa giovinezza, può anche presentare più facilmente potenziali falle.

Per evitare problemi di sorta dunque, è bene affidarsi a una VPN di sicuro valore, con procedure di sicurezza che pur sfruttando i protocolli sanno andare oltre, fornendo diverse soluzioni all’utente.

