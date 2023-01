NordVPN è la soluzione giusta se cerchi privacy e velocità

Ogni giorno dobbiamo combattere contro serie minacce online e siti internet che registrano i nostri dati. La soluzione giusta per la tua privacy e la tua sicurezza si chiama NordVPN. Questa VPN è un ottimo strumento per tenere lontani sia i pericoli del web che gli occhi indiscreti.

Inoltre, è anche la soluzione perfetta se stai cercando qualcosa che sia in grado di ottimizzare la tua connessione fornendoti più velocità e stabilità. Tutto questo in un’unica applicazione, semplice da utilizzare e immediata da installare. Compatibile con tutti i sistemi operativi, può essere attivata su 7 dispositivi contemporaneamente.

Entriamo nel dettaglio delle funzionalità incluse in questa VPN per scoprire tutte le potenzialità di NordVPN. Tra l’altro il prezzo è anche molto interessante grazie all’offerta di inizio anno. Acquistala subito scontata del 59%.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN è privacy

Una volta attivata NordVPN sui tuoi dispositivi avrai uno scudo potente che è in grado di assicurarti completa privacy online. I suoi server, posizionati in vari parti del mondo, forniscono un tunnel crittografato che rende la tua navigazione online al 100% anonima.

Cambiando indirizzo IP e rendendo invisibili tutti i tuoi dati personali, questa VPN ti proteggerà da qualsiasi attore malevolo del web. Potrai acquistare online senza pericoli perché i tuoi dettagli bancari saranno nascosti a qualsiasi hacker, tracker o cybercriminale.

Inoltre, NordVPN ha riconfermato per la terza volta la sua Politica No-Log. Si tratta di un aspetto importante per la tua privacy perché ti assicura che nessuna informazione sensibile verrà mai registrata da questa VPN e utilizzata, nemmeno se fossero enti governativi a richiederla.

Connessione online: velocità e ottimizzazione

Come anticipato, NordVPN è in grado di ottimizzare la tua connessione online rendendola più stabile e veloce. Una volta installata la sua app sui tuoi dispositivi noterai fin da subito un netto miglioramento della navigazione in rete.

Questo grazie ai suoi server che offrono una larghezza di banda illimitata. Connettendoti a uno di quelli disponibili, approfitti della loro potenza e velocità. Inoltre, è un’ottima soluzione anche per ottenere uno streaming senza buffering in qualsiasi circostanza.

Perciò non aspettare altro tempo per rendere la tua connessione sicura, veloce e ottimizzata. Ottieni il massimo della privacy con questa VPN. Sbrigati e attiva ora NordVPN al 59% di sconto. Fin da subito potrai dormire sonni tranquilli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.