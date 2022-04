NordVPN supera l'esame AICPA sulla gestione dei dati

Nord Security, il gruppo che controlla tra le altre cose il pacchetto offerto da NordVPN, ha completato con successo la verifica indipendente SOC 2 Type 1 (Service Organization Control for Service Organizations Type 1) condotta da AICPA. È quella che prende in esame l’efficacia dei sistemi di protezione e di elaborazione delle informazioni relative agli utenti. Ciò significa che la Virtual Private Network gestita soddisfa tutti gli standard previsti in termini di sicurezza, integrità, confidenzialità e privacy. Questo il commento di Juta Gurinaviciute, Chief Technology Officer di NordLayer, una delle soluzioni presenti nel portfolio della società.

Come realtà di cybersecurity, siamo orgogliosi di aver completato questa valutazione obiettiva, che fornisce ai clienti la necessaria fiducia nei nostri processi e controlli.

AICPA: ok a NordVPN (Nord Security) con l’audit SOC 2 Type 1

L’audit condotto da American Institute of Certified Public Accountants consente dunque di scegliere la proposta dell’azienda potendo contare su un modello operativo pienamente rispettoso dei dati. Un requisito di fondamentale importanza per chi desidera affidarsi a questo tipo di strumenti. Prosegue Gurinaviciute.

Superare con successo questo meticoloso esame ci consente di garantire ai nostri clienti che le loro informazioni e i loro dati sono protetti e gestiti con la massima cura.

Se sei curioso di conoscere quali sono i paesi che più utilizzano le VPN nel mondo, ti consigliamo la lettura di un articolo dedicato. Piccolo spoiler: l’Italia non rientra tra le prime posizioni. È indietro, molto indietro.

