NordVPN: Threat Protection blocca tutte le pubblicità intrusive

Le pubblicità intrusive altro non sono che degli annunci pubblicitari invasivi e non pertinenti. Questi, comparendo online durante la navigazione su un sito internet, infastidiscono l’utente. Sono pericolosi perché compaiono sulla pagina in maniera inaspettata aprendo così nuove pagine e finestre o riproducendo video e audio senza il consenso dell’internauta. NordVPN blocca tutto questo.

Infatti, questa VPN include una funzionalità all’avanguardia in grado di fermare tutte le pubblicità intrusive online. Secondo una recente ricerca, Threat Protection si è dimostrata molto efficace nel proteggere gli utenti durante la navigazione nel web. I risultati sono stati stupefacenti. Gli esperti di questa azienda leader nel settore cybersecurity hanno spiegato:

La ricerca mostra che la funzione Threat Protection di NordVPN, il cui unico scopo è proteggere gli utenti da tali minacce, ha bloccato 344 milioni di tracker, 341 milioni di annunci intrusivi e 506 mila infezioni da malware solo nel mese di dicembre 2022.

Un ottimo risultato che evidenzia quanto sia necessario dotarsi di una protezione così efficiente quando siamo connessi a internet. Fai la scelta giusta, evita qualsiasi rischio attivando NordVPN sui tuoi dispositivi. Oggi acquisti l’abbonamento in promozione al 59% di sconto.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN: con Threat Protection sei protetto da tutte le minacce online

Solitamente sono i contenuti per adulti, streaming e hosting video a contenere il maggior numero di minacce per la tua sicurezza e per la tua privacy. Tuttavia, il web in generale oggigiorno è un covo di malintenzionati e criminali. Perciò è indispensabile proteggersi e Threat Protection, inclusa con NordVPN, è la soluzione ideale.

Oggigiorno – ha dichiarato Adrianus Warmenhoven, consulente per la sicurezza informatica dell’azienda – gli ad blocker sono fondamentali sia per la sicurezza, dal momento che bloccano gli annunci che possono infettare i dispositivi degli utenti, sia per la privacy, poiché questi fastidiosi annunci si basano sulla raccolta di dati dall’attività online e sulla violazione della privacy delle persone. Inoltre, se un sito web si carica più lentamente del solito, la colpa può essere degli annunci intrusivi. Le app gratuite piene di annunci indesiderati potrebbero persino scaricare più velocemente la batteria di un dispositivo.

Perciò non perdere altro tempo. Vai sul sicuro e affidati a chi di sicurezza informatica se ne intende da anni. Scegli NordVPN per sicurezza e privacy. Potrai navigare online protetto da qualsiasi minaccia senza dover fare i conti con pubblicità intrusive e banner invasivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.